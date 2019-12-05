14حيلة للايشادو هتحولك من مبتدئة لمحترفة

كتير من البنات مش بتعرف تظبط الايشادو, وبيحتاج منهم مجهود, وتجارب كتير عشان يطلع مظبوط, عشان كده احنا النهاردة هنساعدك في المهمة دي وهنقولك نصايح لرسم الايشادو, هتخليكي محترفة فيه.

نصايح لرسم الايشادو:

1- البرايمر:

قبل ما تحطي الايشادو, انتي محتاجة الاول تحطي طبقة من برايمر العيون, عشان تهيئي العين للايشادو, اولا هيسهل عليكي الدمج وهيبقى انعم وشكله احلى على العين, وهيخليه يدوم معاكي فترة اطول.

حطي الاول طبقة من البرايمر, ولو جفونك دهنية عشان تمنعي ان الايشادو يتراكم في تنية وتجاعيد العين, بعد البرايمر حطي طبقة خفيفة من البودرة, ولو عايزة لون الايشادو يبقى مشرق وشكله احلى حطي طبقة باللون الابيض قبل الايشادو باستخدام كونسيلر ابيض او ايشادو ابيض, وبعدها حطي اللون انتي عايزاه هيظهر اللون اكتر ويبقى شكله احلى على العين.

2- اعملي مكياج العين الاول:

عشان متبوظيش باقي المكياج بتاعك وانتي بتحطي الايشادو, عندك اختيارين, الاول لما تاخدي الايشادو بالفرشة اخبطي الفرشة على العلبة كويس عشان تنزلي اي ايشادو زيادة ومينزلش على البشرة, والاختيار التاني والافضل انك تحطي مكياج العين الاول قبل باقي مكياج الوش عشان لو نزل اي ايشادو عليه.

3- اعرفي شكل عينيكي:

معرفة شكل العين مهم جدا لو عايزة تعملي رسمة ايشادو مظبوطة ولايقة عليكي, لان ممكن رسمة تطلع حلوة جدا على شكل عين معين وتطلع مش حلوة على عين تانية, يعني مثلا لو انتي صاحبة جفون مغطاه بمعنى ان الجفن بيكون مش باين, يبقى انتي هنا محتاجة ترسمي الايشادو لفوق ولبره عشان يظهر عينيكي بشكل اكبر ويوسعها.

لو عينيكي مستديرة, هتبقي محتاجة بردو ترسمي الايشادو لبره, مع ابراز منطقة اسفل عضمة الحاجبين وفي الزوايا الداخلية للعين, ده هيبين العين بشكل اكبر.

4- فكري في لون عينيكي:

اختيار الوان الايشادو اللي تكمل لون عينيكي, يعتبر وسيلة هايلة جدا عشان تبرزي العين اكتر.

5- استخدمي الادوات الصح:

اختيار الفرش مهم جدا لانه هيسهل عليكي الرسم والدمج بدقة اكتر, ومجموعة فرش الايشادو مش غالية وهنلاقيها متوفرة بأسعار رخيصة في الصيدليات الكبيرة او محلات المكياج.



6- التكنيك الصح للمزج:

دلوقتي بعد ما بقى عندك الادوات والفرش اللازمة للرسم, هنقولك كام نصيحة عشان تمزجي الايشادو بطريقة متقنة اكتر:

– مزج الايشادو: متخافيش من مزج الايشادو على الفرشة, بس اتأكدي انك تتخلصي من اي ايشادو زيادة زي ما قولنا قبل ما تبدأي في تطبيقه على الجفون.

– استخدمي الضغط وبعدين المزج: عشان تعملي قاعدة متساوية, استخدمي فرشة كثيفة وحطي الايشادو الاول عن طريق الطبطبة او الضغط بخفة على الجفون, وبعدها امزجيه بحركات رايح جاي.

– امزجي لبره: عشان ترفعي العين وتفتحيها وتوسعيها, اسحبي الايشادو لبره ناحية نهاية الحاجب, ومتمزجيش خالص لجوه لان ده ممكن يضيق العين او يبينها كانها تعبانة او مرهقة.

7- متنسيش خط الرموش السفلي:

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الايشادو على خط الرموش اللي تحت بيدي شكل حلو جدا للعين, والافضل تستخدمي لخط الرموش السفلي الوان ناعمة, زي اللون البني الناعم, ولو عايزة لوك دراماتيكي اكتر ممكن تستخدمي الوان اغمق, ممكن تحطيه باستخدام فرشة صغيرة كثيفة, وبعدين تدمجي بفرشة ناعمة اكبر شوية, ونصيحة كمان مهمة ممكن ترسمي على خط الرموش اللي تحت بقلم بيج عشان تبيني عينك اكبر.

8- حددي تنية الجفن:

بغض النظر عن الرسمة اللي هتعمليها سواء طبيعية او سموكي, حددي دايما تنية الجفن, من خلال وضع الايشادو في تنية او تجعد العين عشان تديها عمق اكتر, وهيخليها تبان اكبر, السر هو وضع الايشادو بفرشة ناعمة, بحركة رايح جاي على الجفن, ولو معتمدة على لوك النو ميكب, ممكن تستخدمي ايشادو على تنية العين بلون بني اغمق من لون بشرتك بدرجتين, ده هيضيف بعد للعين.



9- اظهري وحددي مع الكونسيلر:

عشان تحددي حواف الايشادو ويبقى شكله مظبوط, بعد ما تخلصي الرسمة, نضفي الايشادو بالكونسيلر باستخدام فرشة بزاوية, حطي الكونسيلر تحت العين وبعدين مديه بالفرشة للزاوية الخارجية للعين لفوق باتجاه اخر الحاجب, ده هينضف اي ايشادو مش مظبوط وهيرفع العين, تقدري كمان تستخدمي الكونسيلر من الزواية الداخلية للعين لحد بداية الحاجب, ده هيدي وسع للعين.

10- ضيفي المية لتكثيف اللون:

لو عايزة اللون يبقى كثيف, خدي من الايشادو على الفرشة, وبعدها رشي عليها ميست مائي ممكن تستخدمي Prep and prime من ماك, او تستخدمي اي مثبت مكياج, الحيلة دي مش بس بتكثف اللون, لكن كمان بتساعد فب ظبط الايشادو, ولكن لازم تعرفي ان الحيلة دي ممكن تظهر لون الايشادو اغمق, وبمجرد ما تحطيه اللون بيبقى ظاهر وثابت, عشان كده متمزجيش اللون تاني بعد ما تحطيه على الجفن, اتجنبي انك ترشي الميست على الفرشة وبعدين تحطيها تاني في بالتة الايشادو, لان ده ممكن يبوظ الايشادو بتاعك.

11- استخدمي الايشادو بدل الايلاينر:

استبدلي الايلاينر السائل بالايشادو, عشان تعملي لوك ناعم, كل اللي انتي محتاجاه فرشة بزاوية رفيعة وايشادو غامق, والطريقة دي حلوة جدا لو عايزة تظهري العين بلوك مختلف وتعملي خط ايلاينر ملون.

12- حولي الايشادو لكريمي:

لاضافة لمعة للايشادو وتحويله لايشادو كريم, ممكن تعملي ده بحيلة بسيطة جدا, امزجي الايشادو البودر بتاعك مع كمية بسيطة من الكريم المرطب, وممكن كمان تعملي نفس الحيلة مع البلاشر لو عايزة تحوليه لكريمي, خدي من البلاشر واخلطيه مع الكريم.

13- ضيفي لون فاقع:

لو عايزة تعملي لوك مميز ومختلف, ممكن تستخدمي لون ايشادو فاقع, اول حاجة حطي طبقة من الكونسيلر والبودر على الجفن, وبعدين ضيفي اللون في الزاوية الداخلية للعين باستخدام فرشة صغيرة وكثيفة.

14- جربي موضة ال Halo:

موضة ال Halo سيطرت على عالم المكياج من سنتين, ولو مسمعتيش عنه قبل كده هو بيكون عبارة عن وضع طبقة بتلمع على نص الجفن بس بدل ما يتحط من اول الزاوية الداخلية, هو بسيط جدا ولكن بيدي لوك مختلف

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