أحدث صيحات فساتين الزفاف لتختاري من بينها

بداية من التصاميم الأنيقة والفخمة إلى أخرى أكثر بساطة ونعومة ورومانسية، أتت لك مجلة Mojeh بمجموعة من أحدث صيحات فساتين الزفاف لكي تضعيها في الحسبان عند اختيار تصميم فستانك الخاص.

فستان زفاف بأطوال مختلفة

قام مُصممو الأزياء حول العالم بالتلاعب بأطوال فساتين الزفاف عروض أزياء الكوتور، ومتخليين بعض الشيء عن صيحة فساتين الزفاف التقليدية الطويلة التي تنسدل على الأرض. فقد رأينا في مجموعة فساتين الزفاف في عرض أزياء Blumarine Sposa فستان بتنورة طويلة من التول مُصممة فوق فستان ميني قصير بأكمام شفافة. فكان هذا الستايل هو الطريقة المثالية لضمان إطلالة محتشمة بالنهار مع إمكانية تغيير الستايل في سهرة العرس بإطلالة أكثر جاذبية وعصرية. أما عرض أزياء الكوتور لعلامة Georges Chakra فرأينا به فستان زفاف بقصة تنورة ضيقة مع الكشف عن الساق من خلال قطعة شفافة في أعلى الركبة مرصعة بفصوص الكريستال. أما Ralph & Russo اختارت تصميم الفستان بأقمشة خفيفة وناعمة وبفتحة ساق طويلة لإطلالة جريئة.

الدانتيل الرقيق



لطالما كان قماش الدانتيل هو البطل الرئيسي في تصاميم فساتين الزفاف ومجوعات الكوتور، ولكن هذا الموسم كان ظهوره قليلاً بعض الشيء. وكالعادة كانت تصاميم فساتين إيلي صعب مُفعمة بالرومانسية الحالمة ناهيك عن تفاصيل الورود الناعمة التي تنسدل حتى نهاية الفستان ومتناثرة على الطرحة فأعطت ستايل خيالي جذاب. وحرصت علامة Esposa على أن يكون الدانتيل معانقاً للجسم وتنورة منفوشة فاخرة. أما Carolina Herrera فقد اختارت ستايل أكثر رقة، على الرغم من إدمادج بعض من الستايل البوهيمي من خلال الأكتاف المكشوفة وأكمام واسعة أو Bell Sleeves.

ليس بالضرورة أن يكون فستان

يوجد هذه الأيام العديد من الخيارات المتاحة لكل عروس غير الالتزام بفكرة فستان الزفاف التقليدي. بداية من أزياء الكوتور إلى الملابس الجاهزة، قمنا بانتقاء مجموعة من الإطلالات المناسبة لجميع المواسم. وكانت علامة Ralph & Russo من أكثر العلامات المُفضلة لدينا، حيث عرضت فستان زفاف قصير يتفاصيل الفرو والكريستال وأكملت الإطلالة بتاج مُرصع باللآلىء الفاخرة، فسوف يكون هذا الفستان هو الإطلالة المثالية حقاً لعروس فصل الشتاء. أما الجمبسوت من Viktor & Rolf فسوف تكون الاختيار المثالي لزفاف صيفي في المدينة فهو بسيط جداً ولمنه عصري وذو تأثير قوي في الوقت نفسه. ولم نستطع أيضاً أن نشيح بنظرنا عن أناقة الأقمشة الشفافة في عرض أزياء العلامة الإيطالية Elisabetta Polignano فكانت إطلالة حالمة وخيالية.

الميتاليك الأنيق

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كانت صيحة فساتين الزفاف الميتاليك اللامعة من أكثر الصيحات التي جعلت قلوبنا تخفق من شدة جمالها. فلم نستطع مقاومة ستايل فستان الزفاف الطويل اللامع بتصميم Drape وغطاء للرأس في عرض أزياء Valentino، فعلى ما يبدو أنه مستوحى من ستايل الممثلة بيانكا جاغر في فترة السبعينات. ورأينا في عرض أزياء Armani Prive اكسسوارات الرأس التي اشتهرت في فترة العشرينات، وكيف أضافت مزيداً من الأناقة والجمال على إطلالات العارضات والأزياء المتقزحة اللون التي تعطي إحساساً بتعدد درجات الألوان عند النظر إليها والتنانير المزينة بالكريستال. وكانت الرسالة في عرض أزياء علامة Zuhair Murad هي إما أن تعتمدي هذه الصيحة اللامعة بكل جرأة أو لا تعتمديها على الإطلاق.

فساتين درامية بأحجام منفوشة



أخذت فساتين الزفاف المنفوشة التقليدية ذات الأحجام الكبيرة، أشكال وتصاميم جديدة وعصرية هذا الموسم. فوجدنا عروس Blumarine ترتدي فستان زفاف ناعم بكشاكش بلون الخوخ. أما في عروض أزياء Elie Saab وViktor & Rolf فكانت فساتين الزفاف مزودة بالعديد من طبقات التول التي أضافت مزيد من الحجم ولكن كان الستايل خفيف ورقيق في الوقت نفسه. وكان فستان الزفاف في عرض أزياء Alexis Mabille مُصمم بوحي من معطف الترانش بياقة ذات حجم كبير ومبالغ فيه. فهي حقاً مجموعة من التصاميم التي تحتاج عرائس جريئة جداً بدون شك.

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