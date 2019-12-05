تعرف على أسعار عدد من الفنادق في شرم والسخنة في الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

يحتفل المصريون والعالم في شهر ديسمبر من كل عام بأعياد الكريسماس، ويختلف الاحتفال من بلد إلى آخر.. في مصر يفضل الكثير من الأشخاص الذهاب إلى المناطق السياحية للاستمتاع باحتفالات نهاية العام.

إليكم قائمة بأماكن سياحية تقدم أنشطة في فترة أعياد الكريسماس وفقا لموقع "travelyalla":

في مدينة شرم الشيخ

- منتجع فور سيزون

يقع بجوار تلال البحر الأحمر و على بعد 6 دقائق سيرا من الشاطئ، ويبعد عن خليج نعمة مسافة أقل من نصف ساعة بالسيارة، حيث يمكنك قضاء الاحتفال بالكريسماس في خليج نعمة، كما يحتوي على شاطئ خاص و 4 حمامات سباحة خارجية.

بالفندق 5 مطاعم تقدم المأكولات الإيطالية والأوروبية. ويشمل كذلك مركز للياقة البدنية مجهز و سبا و غرفة للساونا والبخار

تبدأ أسعار الإقامة من 5571 جنيها في الليلة الواحدة.

- فندق سافوري شرم الشيخ

يعد واحد من الوجهات السياحية لقضاء للاحتفال بالكريسماس، يقع على الشاطئ مباشرة بالقرب من الأشجار والمناظر الطبيعية.

يحتوي على 5 حمامات سباحة، ومطعم للمأكولات الآسيوية والإيطالية ومأكولات البحر الأبيض المتوسط، ويوجد به جيم وسبا، ويشتمل على غرف مكيفة به تليفزيون بشاشة مسطحة, وتبدأ أسعار الأقامة من1709 جنيهات في الليلة الواحدة.

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- فندق البارون ريزورت شرم الشيخ

يتميز بشرفة تطل على البحر الأحمر وجزيرة تيران والحدائق، وبه شاطئ برمال بيضاء ناعمة، ومسبح بحجم أوليمبى يتم تدفئته في الشتاء لقضاء وقت ممتع.

كما يضم جيم وسبا وحوض استحمام مساج بمياه البحر ، ونادي للأطفال وكرة طائرة وبلياردو وركوب الأمواج. وتبدأ أسعار الإقامة من 1884 جنيها في الليلة الواحدة.

أسعار الفنادق في العين السخنة

- منتجع Palmera Azur Resort

يمتاز المنتجع ذو ال 4 نجوم جوم بشاطئه الخاص الواقع على البحر الأحمر، ويضم شرفة خاصة أو تراس تطل منه على الشاطئ والمناظر الطبيعية، ويتوفر في الفندق ملاعب تنس، ومركز لياقة البدنية. تبدأ أسعار الإقامة من 1448 جنيها في الليلة الواحدة.

- فندق رومانس

يقع فندق رومانس في طريق السويس العين السخنة على بعد 180 كيلو مترا، يحتوي على شاطيء خاص ومسبح خارجي، وجيم وملاهي مائية.

تبدأ أسعار الإقامة من 1000 جنيه في الليلة الواحدة.

- فندق ستيلا دي ماري جراند

منطقة سياحية تقع على بعد 120 دقيقة من القاهرة تحتوي على شاطئ خاص، وحمام سباحة، وبحيرة.. تبدأ أسعار الإقامة من 1800 جنيه في الليلة الواحدة.