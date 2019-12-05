الديتوكس.. للتخلص من الوزن الزائد وتنقية الجسم من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

يعتبر الديتوكس مشروب صحي يتم إعداده من مواد طبيعية، إذ يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويعزز عمل جميع وظائف الجسم بشكل أفضل، ويساهم فى إنقاص الوزن، وجمال ونضارة البشرة، حسب ما جاء في موقع" blogilates".

وتعمل مشروبات الديتوكس على تقليل نسبة الإصابة بالأورام السرطانية، والتخلص من البكتريا الضارة في الأمعاء، وتحسين ملمس وصحة الجلد والشعر، والأظافر.

وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل الديتوكس المختلفة.

ديتوكس الخيار والليمون:

خيارتين مقطعة إلى شرائح رقيقة

3 ثمرات من الليمون مقطعة شرائح صغيرة.

10 أورق نعناع طازج.

2 لتر من الماء

طريقة التحضير:

يشطف الليمون والخيار جيداً، ثم تقطع إلى شرائح صغيرة. وتوضع الشرائح في وعاء الماء، ويحفظ في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل للحصول على طعم أقوى.

ديتوكس الليمون وخل التفاح والعسل:

٢ لتر من الماء

3 ثمرات من الليمون مقطعة إلى شرائح

ملعقة صغيرة خل تفاح

ملعقة كبيرة عسل أبيض

قليل من أوراق النعناع الطازج

3 حبات خوخ شرائح.

-طريقة التحضير:

يذاب العسل مع الماء الفاتر ويقلب جيداً، ويضاف الشرائح وخل التفاح الى وعاء الماء

ديتوكس الزنجبيل بالليمون والعسل:

٢ لتر من الماء الفاتر

زنجبيل طازج مقطع شرائح

3 ثمرات من الليمون المقطع شرائح

10 أوراق من النعناع

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ملعقة كبيرة عسل أبيض.

-طريقة التحضير:

يذاب العسل مع الماء الفاتر ويقلب جيدا، ثم يضاف الشرائح المقطعة والنعناع، ويترك في الثلاجة حتى الاستخدام.

ديتوكس التفاح الأخضر:

تفاحتين مقطعة الى شرائح

3 ثمرات من الخيار شرائح

زنجبيل طازج بالقشرة

2 لتر ماء فاتر

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

- طريقة التحضير:

يخلط العسل مع الماء الفاتر ويقلب، وتضاف اليها باقي المكونات.

ديتوكس ماء الفواكه:

شرائح البطيخ رفيعة

شرائح الفراولة رفيعة

شرائح الكيوي رفيعة

- طريقة التحضير:

ضع المكونات في وعاء الماء، وتترك لعدة ساعات في الثلاجة.

وللحصول على أفضل نتائج يفضل اتباع النصائح التالية:

-يفضل الحد من تناول الكافيين والمشروبات الغازية.

- الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف والبروتين والدهون، كالبروكلي، والأسماك، والبقوليات، بجانب المكسرات.

-الحرص على ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر قبل وجبة الفطور ثم شرب كوب من مشروب الديتوكس.

- استبدلي وجبة واحدة يوميًا بمشروبات الديتوكس، واحرصى على اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الوجبات السريعة.

