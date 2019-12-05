إطلالات خريفية من مريام فارس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - لا ينحصر جمهور المغنية اللبنانية والممثلة والفنانة الاستعراضية ميريام فارس في لبنان فقط، بل تُعتبر من الدرجة الأولى في العالم العربي؛ كونها تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة. واليوم استوحينا لمحبي إطلالاتها عشر إطلالات يمكنهم تنسيقها في الشتاء من خلال قطع بسيطة.

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ميريام بفستان بني ضيق مزين بخطوط سوداء



أطلت ميريام بفستان بني ضيق مزين بخطوط سوداء ومعطف بني من الفرو لمظهر أنثوي، وتجملت بتنورة وبلوزة قصيرة مصنوعين من قماش الكاروهات الأسود ومزين بأزرار بنية، نسقتهما مع معطف أسود طويل بقماش الكاروهات، وتألقت من خلال إطلالة رياضية مناسبة للفصل الحالي ببلوزة بيضاء مزينة بخطوط سوداء في الأكمام وفستان أسود ضيق، وتميزت في لوك عصري بفستان أصفر ضيق نسقته مع معطف أسود بسيط، وارتدت بنطالًا جلديًّا أسود وتيشيرت أبيض مزينًا بالأصفر مع جاكيت أبيض لإطلالة شبابية.

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ميريام بقميص قصير بني وتنورة بنية

وظهرت بقميص قصير بني وتنورة بنية أكملتهما بحقيبة ملونة، واختارت فستانًا أبيض قصيرًا بأكمام طويلة أكملته بقماش بني في الأعلى لمظهر أنثوي أنيق، وتأنقت في إطلالة شبابية بتنورة فضية وقميص أبيض مزين بنقط سوداء مع تيشيرت أبيض وحقيبة سوداء، وتزينت ببنطال أحمر فضفاض وبلوزة بيضاء بأكمام طويلة.

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