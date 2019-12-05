مايا دياب في ملابس سبور عصرية .. استوحي أجمل الأفكار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - مايا دياب معروفة بخياراتها الجريئة والمتمردة في الموضة، ولا سيما في السهرات والمناسبات الرسمية، لكن حين تنسق ملابس سبور فهي تعتمد الأسلوب الشبابي المواكب للموضة، الذي يجمع بين الأناقة والعصرية، ومؤخرًا شاهدناها في عدد من الاطلالات الكاجوال المميزة، التي نسقتها لمختلف المناسبات، منها في الجينز، ومنها في التنورة القصيرة، ومنها الشورت وغيرها .. وإليكِ بعض الأفكار المميزة من اطلالات مايا دياب.

إطلالات عصرية من النجمات العربيات في التنورة القصيرة



لوك كاجوال في الجينز اعتمدته مايا دياب

لوك كاجوال في الجينز والتيشرت اعتمدته مايا دياب





الجينز الكلاسيكي مع التيشرت البيضاء من الصيحات القديمة التي لا تخرج من الموضة أبدًا، وحين تكونين في حيرة من أمركِ في تنسيق الملابس، اختاري هذا المزيج مثلما فعلت مايا دياب مؤخرًا، حيث إنها نسقت جينز باللون الأزرق الفاتح مع تيشرت من القطن باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحقيبة مميزة باللون الأحمر من شانيل Chanel وحذاء رياضي.





اطلالة رياضية نسقتها مايا دياب

تنسيق ذو طابع رياضي عصري نسقته مايا دياب





شاهدنا مايا دياب في أحدث اطلالاتها وقد اعتمدت الأسلوب الرياضي بطريقة عصرية ومواكبة للموضة، حيث اختارت بنطلونًا باللون الأزرق النيلي، خصره مطاطي، ونسقت معه تيشرت قصيرة باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء رياضي ونظارات شمسية كبيرة.



Advertisements



مايا دياب في لوك مبتكر في البليزر

اطلالة عصرية في البليزر والحذاء الرياضي نسقتها مايا دياب





تعشق مايا دياب تنسيقات الأزياء اللافتة، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه جاكيت بليزر طويلًا باللون الرمادي، نسقت معه تنورة قصيرة من الساتان باللون الزهري، وحذاءً رياضيًّا أبيض، وأكملت الاطلالة بشنطة يد مزدوجة من شانيل Chanel وقبعة أنيقة باللون الأسود.

مايا دياب في إطلالات تناسب الخريف .. استوحي منه



تنسيق في التنورة القصيرة اختارته مايا دياب

مايا دياب في التنورة القصيرة مع القميص الأسود





قوام مايا دياب الممشوق يسمح لها باختيار ما يحلو لها من الأزياء، وهنا اعتمدت لوك شبابيًّا وأنيقًا في التنورة القصيرة التي اختارتها باللون الأحمر، ونسقت معها قميصًا من الشيفون الأسود، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد من دون كعب، مزين بالأربطة وقفازات جلدية مميزة.



مايا دياب في ملابس سبور نسقتها بأساليب عصرية بعيدة عن الملل، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالات التي تعجبكِ والتي تناسب ذوقكِ في الموضة.

فساتين سوداء على طريقة مايا دياب الجذابة