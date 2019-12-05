موديلات معاطف فخمة بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - ضمن عروض أزياء الكوتور خريف 2019 والتي تشكل أبرز صيحات هذا الموسم، كشفت دور الأزياء العالمية عن تشكيلة فخمة من المعاطف الشتوية.

شاهدي مجموعة معاطف موضة خريف 2019 بحسب شكل الجسم واختاري الموديل الذي سيجدد أناقتك على مدار اليوم.

معاطف طويلة ماكسي

Victor&Rolf



استحوذت المعاطف الطويلة التي تصل إلى الكاحل على مجموعات دور الأزياء المخصصة لكوتور خريف 2019، من القطع التي خطفت الأنظار معطف دار فندي Fendi المطبع والمزين بفراء ناعم على الياقتين، كما لفتنا المعطف المزود بأزرار على الجانبين Double breasted coat من توقيع فيكتور آند رولف Viktor & Rolf وشانيل Chanel.

معاطف مطبعة موضة 2020

Valentino



زينت معاطف كوتور خريف 2019 بالطبعات الملونة والمتداخلة، خير مثال على ذلك الموديلات التي تألقت بها عارضات دار فالنتينو Valentino كما أحببنا المعاطف ذات النقوش البرية من جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier.

معاطف بجانبين غير متماثلين

Givenchy



احتلت موضة المعاطف المصممة بجانبين بلونين مختلفين جانب كبير من مجموعات هذا العام، تجرئي واعتمدي هذه الصيحة بتوقيع جيفنشي Givenchy واحرصي على تنسيقها مع توب بأحد لوني المعطف حتى لا تفسدي أناقتك.

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معاطف بموديل الكاب

Alberta Ferretti



انفحي اطلالتك الشتوية بالفخامة بإعتماد موضة المعطف المصمم على طراز الكاب كما في الموديلات الموقعة من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti و Schiaparelli، اختاري معطف بلون داكن ليساعدك في إخفاء منطقة البطن البارز.

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