الصدفة تقود مرشدة سياحية لتدشين مبادرة "اعرف بلدك" للصم

الصدفة وحدها قادت سمر ناجي، المرشدة السياحية بالأقصر، إلى تدشين مبادرة "اعرف بلدك للصم" للأطفال من ذوي الإعاقة السمعية، وهي المبادرة الأولى من نوعها في مصر، والتي حققت نجاحا كبيرا.

وتقول سمر ناجي لـ"الوطن" أن الصدفة قادتها لفكرة المبادرة خلال عودتها من العمل ومشاهدتها مجموعة من الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية وهم يتحدثون بلغة الإشارة، وجاءت الفكرة من هننا حيث أحبت الربط بين عملها كمرشدة سياحية وتلك اللغة.

وأضافت: "سألت نفسي لية ما اتعلمهاش وأفيد الأطفال دي وأعرفهم بالتاريخ زيهم زي غيرهم".

Advertisements

وأوضحت أنها تعلمت لغة الإشارة من خلال الالتحاق بأماكن تعليمها وجمعيات تختص برعاية أطفال الصم والبكم في الأقصر، ثم سعيت لإبرام العديد من الاتفاقات لتنظيم رحلات إلى معابد البر الشرقي والغربي في الأقصر، ومرافقة الأطفال في رحلاتهم وشرح تفاصيل المعابد وتقديم المعلومات التفصيلية عن الأماكن الأثرية ومن ثم تدشين المبادرة.

ولفتت إلى النجاح الكبير الذي حققته المبادرة من خلال رعاية محافظ الأقصر لها، واهتمام الكثير من القنوات والبرامج المعروفة بها من خلال ترحيب الأطفال وأولياء أمورهم وترحيب قطاع السياحة والعاملين بالآثار، مشيرة إلى أن زيارة الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية للمعابد كانت رائعة.+

وتأمل سمر في توسع وانتشار المبادرة وتبني الدولة لها لما سيعود بفائدة عظمى على الأطفال، وعلى قطاع السياحة من خلال تنظيم جولات سياحية بلغة الإشارة للصم والبكم من الأجانب، كاشفة عن تخطيطها لإجراء بعض الاتفاقات في الوقت الحالي مع إحدى الجمعيات المتخصصة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتنظيم جولات إرشادية لهم لتعريفهم بتاريخ بلدهم.