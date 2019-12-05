قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل صينية كوردن بلو، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة. مقادير عمل صينية كوردن بلو صدور دجاج تركي مدخن. جبنة شرائح. عصير ليمون. بيض. لبن رائب. مستردة ديجون. دقيق بقسماط Advertisements زيت للقلي طريقة عمل صينية كوردن بلو يخلط الليمون واللبن الرايب المستردة والملح والفلفل. تضاف الفراخ وتترك في التتبيلة حوالي ساعتين. يضاف البيض على الفراخ. توضع الفراخ في الدقيق، ثم التتبيلة، ثم في البقسماط. تقلى في زيت غزير وساخن. يرص البانيه في بايركس، ثم التركي، ثم الجبنة الشيدر. توضع في الفرن. تزين بالبقدونس.

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