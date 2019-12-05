"القومي للمرأة" يعقد ندوة في بني سويف للتوعية بمخاطر ختان الإناث

في إطار حملة الـ "16 يوما" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "احميها من الختان" خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.

عقد اليوم 5 ديسمبر في محافظة بني سويف ندوة استهدفت 300 منهم 240 سيدات و10 رجال و50 أطفال بالتنسيق مع الهيئة الإنجيلية ببني سويف، لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، إضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.

كما تستهدف دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها في الحراك المجتمعي الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم، حاضرت في اللقاء نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وليلى أبوعقل، مقرر مناوب الفرع، والمحامية بالنقض، والدكتور محمد حسن، استاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف.

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وجرى توعية المستهدفين بمخاطر ختان الإناث، وتجريم هذه العملية في القانون المصري وتغليظ العقوبة على فاعلها، وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة.

وتوضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيجرى توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التى تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

كما جرى عمل ورش ترفيهية للأطفال تناولت الرسم على الوجه وتعليم الخرز بالتنسيق مع مديرية الثقافة ببني سويف.