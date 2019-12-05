"بمحلول في يدها داخل عيادة".. أصالة تظهر مع العريان رغم أنباء الانفصال

عقب تداول نبأ انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان، أعادت شام الذهبي ابنة المطربة السورية، نشر مقطع فيديو عبر خاصية "أستوري" على الحساب الرسمي لعيادة "شام"، يجمع والدتها بالمخرج خلال تواجدهما سويا في العيادة.

ويتضمن مقطع الفيديو، الذي لا يتعدى الـ 30 ثانية، ظهور الفنانة السورية خلال وضع محلول "فيتامين" على يدها اليسرى، مع ابنتها و"العريان"، وعلقت أصالة، قائلة: "حطينها علشان نستحمل اللي ما لا يحتمل"، ليكتفي "العريان" بالضحك على حديثها.

وتأتي إعادة نشر مقطع الفيديو، بعد تأكيد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه على قناة "النهار"، منذ أيام، انفصال الفنانة عن زوجها المخرج طارق العريان، قائلا إنه يتمنى إذا كانت هناك فرصة لعودة الثنائي مرة أخرى، مضيفًا: "ربنا يهدي النفوس".

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وكانت الإعلامية هبة الأباصيري، بدأت بالحديث عن الفنانة، أصالة، قائلة: "أعرفها عن قُرب، إنسانة جميلة وأتمنى أن تتخطى الوعكة النفسية التي تمر بها"، ليرد الإعلامي قائلا "إنها انفصلت بالفعل عن زوجها".

يشار إلى أن "الوطن" تواصلت مع مجموعة من المقربين للفنانة السورية، الذين أكدوا أن انفصال الثنائي منذ شهر ونصف، عقب ارتباط "العريان" بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق 2"، حيث ظهرت فيه كضيفة شرف، ما تسبب في توتر العلاقات بين الزوجين.

وأوضح المقربون من أصالة، أن عدم الإفصاح عن الانفصال، كان بناءً على رغبتها، وذلك بعد قصة حب كانت تربطها بزوجها طارق العريان، وكانت دائمة التحدث عنها في اللقاءات الإعلامية، وحتى لا تتحول مصدرًا للسخرية، وذلك بحسب المقربين من عائلة المطربة السورية.