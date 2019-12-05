منها زيت السمك.. عناصر غذائية تساعد في مكافحة الأورام السرطانية

تساعد بعض العناصر الغذائية على مكافحة الأورام السرطانية، وعلى الرغم من عدم قدرة أي طعام على منع المرض، إلا أن التركيبة الغذائية الصحيحة يمكن أن تحدث فرقًا في الوقاية منه، ومن ضمن هذه الأغذية وفقًا لما ذكره موقع "ميرور"، الآتي:

الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة

اتباع نظام غذائي غني بالمواد المضادة للأكسدة مهم في منع الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة الغنية بالفولات

الفولات هي واحدة من فيتامينات "ب" الموجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، وتتمثل مهمتها في المساعدة على إنشاء خلايا دم حمراء جديدة، وهي الموجودة في منتجات القمح الكامل والبيض، والبطيخ والفراولة.

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الأطعمة الغنية بالألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف ضروري لصحة الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن تساعد هذه الأطعمة أيضًا في منع بعض أنواع السرطانات، حيث أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبقوليات وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي.

وتشمل مصادر الألياف، إضافة إلى البقوليات، والخضراوات الورقية الداكنة مثل الخس والسبانخ، إضافة إلى الخضروات بما في ذلك القرنبيط والكرنب.

زيت السمك

بعض الدراسات أظهرت أن زيت السمك "أوميجا 3" يمكن أن يساعد في منع أنواع معينة من السرطان بما في ذلك سرطان البروستاتا والقولون، وكشفت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين كانت وجباتهم الغذائية غنية بالسمك كانوا أقل عرضة بنسبة 53 في المائة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية

تشمل الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين وسمك السلمون وبذور الكتان والجوز وفول الصويا.