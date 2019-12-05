دبي تحتضن الموسم الـ10 من "فاشن فورورد

يستعد "فاشن فورورد دبي" لاستضافة موسمه العاشر، ليكون الأكبر والأكثر تنوعاً في مسيرة الحدث

ويعرض "فاشن فورورد" -الحدث الأبرز في صناعة الأزياء والموضة في المنطقة والمعتمد رسمياً من "مجلس دبي للتصميم والأزياء"- أحدث الابتكارات لنحو 28 مصمماً في مربع التصميم، الموقع الجديد لـ"فاشن فورورد دبي"، وسط حي دبي للتصميم ثلاثي الأبعاد (3D).

ويتميز الموسم العاشر من الحدث بالعديد من عروض الأزياء والفعاليات المعاصرة، بداية من أزياء الهوت كوتور الفاخرة وصولاً إلى الأزياء الجاهزة المريحة، كما يسلط الضوء على عدد من المصممين المعروفين والناشئين، بمشاركة مصممين دوليين لأول مرة.

واحتفالاً بالنسخة العاشرة لهذا الحدث الفريد، سيشهد الزوار مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من عروض الأزياء وفعاليات التجزئة والترفيه.

العديد من الفعاليات تتضمنها النسخة العاشرة من "فاشن فورورد"، نستعرضها في التقرير التالي..

1- معرض حي دبي للتصميم

تبدأ فعالية "معرض حي دبي للتصميم في 25 أكتوبر d3.. وهو عبارة عن مفهوم بيت مفتوح للمقيمين في حي دبي للتصميم يحتفي بالأزياء من خلال إتاحة فرص فردية للمشاركة والتفاعل مع الحدث، ويقدم المعرض فرصة رائعة للجمهور لاستكشاف حي دبي للتصميم من وجهة نظر عالم الأزياء والأناقة، أثناء التفاعل والمشاركة مع معارض ومؤسسات أزياء حي دبي للتصميم، في أجواء احتفالية راقية.

2- حوارات حي دبي للتصميم

تتيح الحوارات فرصة فريدة للاستماع إلى القضايا والأفكار التي ستناقشها أبرز الأسماء العالمية المتخصصة في عالم الأزياء، والمؤسسات الأكاديمية والفنية الرائدة التي تساهم في تطوير قطاع الأزياء والموضة العالمي، كما تسهم جلسات النقاش والندوات الملهمة في صياغة شكل الحوار الداخلي بين المعارض، ما يمنح المصممين فرصة الحصول على نصائح قيمة من خبراء الأزياء الدوليين والإقليمين، بالإضافة إلى ما يعرضه كل حوار من عناصر أساسية يتعين على رواد التصميم الناشئين اكتسابها لتمكين شركاتهم وتنميتها.

ويتضمن الموسم العاشر عدة حوارات مهمة مع أبرز المتخصصين في المجال، ومنهم "ماري كاترانتزو وموديست"، كما يتحدث رئيس تحرير "فاشن نتورك"، جودفري ديني، عن "حياة ناقد الأزياء"، كما يوجد حوار بعنوان "التواصل مع المشترين عبر الإنترنت" يتحدث فيه سيمون لوك، المؤسس المشارك والرئيسي التنفيذي

3- مساحة التجزئة "ذا غاردن"

تعرض مساحة التجزئة المخصصة "ذا غاردن" أعمالاً لأكثر من 45 مصمم مجوهرات وإكسسوارت من المنطقة، فضلاً عن مفاهيم التجزئة المحلية، ويمكن للضيوف من الساعة 12 ظهراً ولغاية 10 مساءً التسوق وشراء أفضل المجوهرات والإكسسوارات من بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في المنطقة.

4- مستقبل الأزياء

يتعرف زوار "فاشن فورورد دبي" على مستقبل الأزياء من خلال العروض التي يقدمها مجموعة من الخريجين الواعدين من أكثر من 20 كلية أزياء رائدة حول العالم، وتضم قائمة الكليات التي تخرجت فيها تلك المواهب الرائدة كل من "كريتيف سبيس" بيروت، وأكاديمية "دوموس" للأزياء، ومعهد "إسمود" الفرنسي للأزياء في دبي، وأكاديمية "فاد" الدولية، والجامعة الأمريكية في لبنان، إضافة إلى كليات أخرى.

ويقدم المعرض العالمي للخريجين الذي ينظم بقيادة "أسبوع أزياء الخريجين" دعوة للضيوف لاستكشاف العديد من المواهب المتميزة القادمة من دول مختلفة مثل المملكة المتحدة، وإيطاليا، وسيرلانكا، وتايوان، والصين، واليابان، وتايلند، والهند وسويسرا.

ويمثل "أسبوع أزياء الخريجين" مؤسسة خيرية رائدة على مستوى العالم لتعليم الموضة والأزياء، ويهدف إلى دعم الطلاب والخريجين خلال مسيرتهم المهنية في هذا المجال، ويضم رعاة المؤسسة الخيرية كل من "كريستوفر بيلي"، و"فيكتوريا بيكهام"، و"ديم فيفان ويستوود"، و"نيك نايت".

5- العمل الفني التركيبي "إرث الأزياء"

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يتعاون المعماري الشهير فيكتور أودزينيجا ومصمم الأزياء المعروف رامي العلي في تصميم عمل فني كبير احتفالاً بالموسم العاشر لـ "فاشن فورورد دبي"، ويعتبر العمل الذي ينظم بتكليف من حي دبي للتصميم إضافة جديدة على مجموعة حي دبي للتصميم الخاصة بالتعبيرات الإبداعية التفاعلية.

6- إحياء التقاليد السلطانية

وتشهد فعاليات الموسم العاشر من "فاشن فورورد دبي" عرض عمل فني كبير يستند إلى عدد من النماذج المختارة من مجموعة "سلطاني"، المجموعة الخاصة التي تتميز بالأزياء الإماراتية التقليدية "الثوب والكندورة".

ويعود تاريخ هذه المجموعة المميزة، التي تشرف عليها الدكتورة ريم المتولي، إلى بدايات الخمسينيات من القرن العشرين، وتحتفي بتقاليد الآباء، وتخلد ذكرى حياة أولئك الأشخاص الاستثنائيين الذين يسكنون الأفئدة للأبد.

7- سينما عقيل

توفر سلسلة عروض الأفلام التي تقدمها سينما عقيل فرصة نادرة لضيوف "فاشن فورورد" لمشاهدة أحدث الأفلام الخاصة بعالم الفن والأزياء.

8- بيبلوثيكا

تمثل "بيبلوثيكا" مجموعة من دوريات ومجلات الأزياء القديمة الفاخرة وكتب الموضة التي ستعرض في مساحة هادئة تمنح للزوار فسحة للترويح عن النفس بين الفعاليات وعروض الأزياء..

وتمثل "بيبلوثيكا"، التي أسستها تيما أوزدن، أرشيفاً من المطبوعات الخاصة بالمشاهد الثقافية والطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وتركيا وشمال القوقاز.

9- تاريخ الأزياء

احتفالاً بموسه العاشر، يقدم "فاشن فورورد دبي" عرضاً تاريخياً مصوراً يحتفي باللحظات المميزة والعروض الفارقة التي شهدتها المواسم التسعة الماضية، حيث سيشاهد الضيوف معرضاً لمواهب فريدة من المنطقة، وصور للكواليس لم تعرض من قبل، إلى جانب العديد من والابتكارات واللمسات المميزة التي لا تنسى.

10- حفل الافتتاح وحفل الختام

يحتفل "فاشن فورود دبي" بهذا الموسم البارز في مسيرته الفنية الطويلة، من خلال حفلي الافتتاح والختام اللذين سيتميزان بمشاركة مجموعة من الفرق الموسيقية على الهواء مباشرة.

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