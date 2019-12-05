القاهرة – لايف ستايل
في كل عام، نشهد ابتكارات جديدة في عالم الأزياء والإكسسوارت والمجوهرات تحمل شعار الإمارات وألوان العلم الأربعة، الأحمر والأبيض والأخضر والأسود، التي تنطق فخامة واعتزازاً وتضفي تناغماً مع البعد الوطني والمجد والمستقبل.
وتطرح العديد من العلامات التجارية قطع مجوهرات خاصة باليوم الوطني الإماراتي الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام والتي تبدو كلوحات فنية بطابع تقليدي تراثي.
واحتفالاً بالذكرى الـ48 لليوم الوطني الإماراتي، انتقينا لك مجموعة مجوهرات من أبرز العلامات التجارية اتخذت أشكالاً ملفتة بألوان من وحي العلم الإماراتي أحببنا تنسيقها مع بعضها البعض لتزيني إطلالتك بها وتعبري عن حبك
قد يهمك ايضاً:
الذهبي والأسود مزيج يعطيك فخامة المجوهرات
تعرفي على علامة المجوهرات التي تعشقها النجمات. للإمارات الحبيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجوهرات راقية من وحي العيد الوطني الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.