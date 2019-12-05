مجوهرات راقية من وحي العيد الوطني الإماراتي

في كل عام، نشهد ابتكارات جديدة في عالم الأزياء والإكسسوارت والمجوهرات تحمل شعار الإمارات وألوان العلم الأربعة، الأحمر والأبيض والأخضر والأسود، التي تنطق فخامة واعتزازاً وتضفي تناغماً مع البعد الوطني والمجد والمستقبل.

وتطرح العديد من العلامات التجارية قطع مجوهرات خاصة باليوم الوطني الإماراتي الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام والتي تبدو كلوحات فنية بطابع تقليدي تراثي.

واحتفالاً بالذكرى الـ48 لليوم الوطني الإماراتي، انتقينا لك مجموعة مجوهرات من أبرز العلامات التجارية اتخذت أشكالاً ملفتة بألوان من وحي العلم الإماراتي أحببنا تنسيقها مع بعضها البعض لتزيني إطلالتك بها وتعبري عن حبك

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