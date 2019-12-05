البلوفر النرويجي يتربع على عرش الموضة

يتربع البلوفر النرويجي على عرش الموضة النسائية في شتاء 2019/ 2020؛ إذ تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Zara وIsabel Marant وStella McCartney.

وأوضحت مجلة "Elle" الفرنسية أن البلوفر النرويجي هو بلوفر تريكو يزدان بنقوش زاهية وجذابة ذات طابع اسكندنافي، مشيرة إلى أنه يأتي هذا الموسم مصنوعا من خامات دافئة ووثيرة مثل صوف المارينو أو ألبكة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر النرويجي يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ إذ يمكن تنسيقه مع تنورة من التريكو أو سروال قماشي أو سروال جلد.

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