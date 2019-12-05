أبرز صيحات حقائب اليد لربيع وصيف ٢٠٢٠

أناقة السيدات لا تكتمل إلا بحقيبة اليد، لذا دائما يبحثن عن اختيار حقائب تناسب أزياءهن وتواكب كل ما هو جديد في عالم الموضة.

وبدأت صيحات ربيع 2020 بالظهور على منصات عروض الأزياء، خلال أسابيع الموضة العالمية، بداية من نيويورك، مرورًا بلندن وميلانو، ووصولاً إلى باريس

مجموعة تصاميم حصرية لحقائب اليد لربيع وصيف ٢٠٢٠، تتمثل بأحجام وأشكال مختلفة وكانت كالتالي:

١-حقائب الدلو

ظلت حقائب الدلو ثابتة في مكانها كأحد اتجاهات حقائب اليد لربيع وصيف2020.

تم تصميم حقائب الدلو من الجلد بواسطة موديلات على مدرج شركة هيرميس، أما شركة برادا، فقد فضلت إصدار حقيبة دلو مغطاة بالفرو قليلاً.

٢-محفظة النقود المعدنية

تعيد محفظة النقود المعدنية مع قفل المفاجأة للأذهان ذكريات الجدة، والترقب الذي يشعر به الأحفاد عندما كانت على وشك فتح حقيبتها وتسليم الحلوى أو بضع عملات معدنية لهم.

تم تجسيد هذا التأثير تمامًا على مدرج المصمم اللبناني إيلي صعب، مع محفظة صغيرة من النقود المعدنية باللون الأحمر مغطاة بتصميم ذهبي، مع قفل ذهبي وسلسلة مبكرة.

٣- حقائب ذات مقبض واحد

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إذا لم تكن لديك النية لفتح حقيبتك عدة مرات طوال اليوم، فقد ترغب في استخدام المقبض المفرد المزود بحلقة والذي يظهر كإحدى اتجاهات حقائب اليد لربيع 2020.

غالبًا يصنع هذا المقبض في أعلى الحقيبة، ما يعطي نهاية مدببة لها، كما رأينا في مدرج المصمم مارك جاكوبس.



٤-حقيبة على شكل كرة

الحقائب ذات الشكل الكروي لربيع2020 لا تعمل حقًا إلا كمحافظ مساء، ويذكرنا شكلها بأشياء مثل زجاجات العطور أو الكرات الكريستالية، لدرجة أن كل ما تحتاجه هو التصميم دون علامات الفخامة الأخرى.

ركزت حقائب دار لويس فويتون على شكل الكرة الممدودة قليلاً وأكثر بيضاوية، وهي مصنوعة من جلد تمساح أخضر عميق، وفي دار شانيل وحقائب "مارين سار" كانت حقائب صيف 2020على شكل كرة تشبه زجاجة عطر.

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