أحمد فهمي بإطلالة من السبعينيات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

أطل الفنان أحمد فهمي في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الـ 41 #CIFF41 بإطلالة جريئة من نوعها مستوحاة من السبعينيات إلا أن لون البليزر الخاص به كان مفاجئ للجمهور.

ارتدى الفنان أحمد فهمي بليزر من اللون الأحمر، مع إطلالة أنيقة باللون الأسود للقميص والبنطلون والبيبيون، فضل فهمي البساطة في إطلالته بشكل عام، معلقاً على ذلك بأنه لا يعلم إذا كانت إطلالته موفقة أو غير موفقة إلا أنه قرر في نهاية الأمر أن يرتدي هذا اللون، مؤكداً أن يفضل اختيار غير المألوف في حياته بشكل عام سواء العمل أو على المستوى الشخصي.

وتختتم، فعاليات الدورة 41 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، حيث يشهد حفل الختام تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، ومن ثم تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41

حفل الختام لن يحتوي على فقرات فنية كما كان في الافتتاح، ولكن سيشهد ظهور خاص لـ ناتالي إيمانويل نجمة المسلسل الشهير صراع العروش خلال الحفل المقرر له أن يقتصر على تسليم الجوائز للفائزين، مع الاحتفاء بلجان التحكيم، حيث يتولى أعضائها تسليم الجوائز، على أن يعلن المحكمين أسباب الفوز بكل جائزة.

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