مجوهرات آخر موضة لا غنى عنها في الخريف والشتاء

هناك عدة طرق تأخذ إطلالتكِ الخريفية إلى مزيد من الترف والفخامة، أهمها هي المجوهرات العصرية. يمكن القول أن مجموعة من قطع المجوهرات يمكن أن تحدث فرقًا في مظهركِ.

المجوهرات هي مفتح الأناقة لذلك عليكِ الإلمام بأحدث الصيحات لاقتناء المناسب. خلال الخريف و الشتاء من المتوقع أن نشاهد مجموعة من الصيحات تسيطر على المجوهرات، تعرفي عليها واقتني منها المناسب لذوقكِ

1-السلاسل الذهبية

يمكنكِ الاعتماد على سلسلة ذهبية مصممة من حلقات كبيرة لتأخذ إطلالاتكِ الخريفية إلى مظهر عصري أنيق. يمكن تنسيق أكثر من سلسلة بأطوال مختلفة، أو الاكتفاء بسلسلة واحدة قريبة من الرقبة دون إضافة قلادة.

2. الخواتم كبيرة الحجم

ظلت الخواتم البسيطة متربعة على عرش الموضة بشرط ارتداءها في عدة أصابع، لكن هذا الموسم اختلف الأمر حيث صعدت الخواتم الضخمة إلى واجهة الموضة مع الاكتفاء بخاتم واحد فقط.

3- الأقراط على شكل أطواق

عادت الأقراط الدائرية على شكل أطواق تتدلى من الأذنين بجميع الأحجام، يمكنكِ اقتناء زوج من الأقراط الذهبية بتصميم دائري عريض يلامس بالكاد الرقبة، أو اعتماد النمط الكلاسيكي من الأطواق ذو الحجم الكبير البارز من الوجه.

Advertisements

4- أحزمة من السلاسل

مثلما برزت السلاسل الذهبية لتزين الرقبة، صعدت أيضاً الأحزمة المعدنية المصممة من حلقات متتالية والتي تذكرنا بصيحات الموضة خلال تسعينات القرن الماضي.

ننصحكِ بتزين إطلالة خريفية داكنة بحزام ذهبي مصمم من سلسلة أنيقة تتدلى منها قلادات ناعمة.

5- حبات اللؤلؤ

برزت صيحة المجوهرات المصممة من حبات اللؤلؤ خلال الصيف الماضي، ولكن يبدو أنها مستمرة على عرش الموضة حتى مع النسمات الباردة في الخريف والشتاء. اقتني عقد أنيق من اللؤلؤ أو مجموعة من الأساور البيضاء لتضيف بريق إلى مظهركِ في الخريف والشتاء.

قد يهمك ايضاً:

الذهبي والأسود مزيج يعطيك فخامة المجوهرات

اكتشاف 80 قطعة نادرة من المجوهرات تابعة إلى أرشيف "كريستيان ديور"