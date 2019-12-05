المعطف الجلد المزين بالفرو أحدث صيحات 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتألق المعطف الجلد بالفرو في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة وثيرة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن المعطف الجلد يزدان هذا العام ببطانة داخلية من الفرو لمزيد من الدفء من ناحية ولإطلالة أكثر جاذبية وفخامة من ناحية أخرى، خاصة مع الموديلات، التي تمتاز ببطانة ذات لون مغاير للون المعطف، كبطانة من الفرو باللون الأبيض مع معطف جلد يكتسي باللون الأسود.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف الجلد المزدان ببطانة من الفرو يتناغم مع الألوان الداكنة بصفة خاصة أو إطلالة المونوكروم أحادية اللون.