أبرزها الكركم.. 7 أعشاب طبيعية لحرق دهون البطن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يستخدم حوالي 80 % من شعوب العالم الأعشاب في الطب البديل والعلاجات التكميلية، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم، وفاعليتها في حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية أهم الأعشاب الطبيعية الفعالة في حرق الدهون خاصة البطن، وفقًا لـ"health line”.

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