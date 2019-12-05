مفاتيح قلوب الرجال.. أقصر الطرق إلى الشريك بحسب بُرجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي

تسعى كل فتاة إلى الحفاظ على علاقتها بشريك الحياة، ومعرفة كيفية التعامل معه.. وقد يفيدهن معرفة أن لكل برج شخصيته المميزة، التي يمكنكم من خلال دراستها الوصول إلى مفاتيح قلبه من أقصر الطرق.

"لايف ستايل الخليج 365"، يقدم لكم طريقة التعامل مع رجال كل الأبراج عاطفيًا لبناء علاقة حب قوية، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود.. وإلى التفاصيل:

- برج الجدي:

مواليد برج الجدي عقلانيون وجادون وعمليون ويميلون إلى العمل أكثر من الرومانسية، لذلك يجب على شريكه أن فهم تطلعاته العملية، فالحب عنده مواقف وليس عاطفة، وأن تكون شريكته لها عائد مادي فهو يميل إلى المادية في علاقته بها.

- برج الدلو:

يتميز رجل الدلو بالرقي في معاملته مع الأنثى، وإعطائها مساحة من الحرية. كما يجب على شريكة حياته أن تراعي أنه حساس جدًا، ولاتستغل طيبته، وأن تعامله برومانسية حتى تنجح علاقتهما.

- برج الحوت:

يحتل رجل الحوت المركز الأول في الرومانسية، فلا يخون ويحب دائمًا أن يعيش داخل قصة حب، لذلك لابد أن تتعامل معه برومانسية وتصنع أجواء من الحب بينكما.

- برج الحمل:

رجل الحمل طيب القلب يحب مساعدة الآخرين دائمًا، ويعشق الأنثى المتجددة والرومانسية، لذلك تعاملي معه بحب ورقي. وعليكِ أن تسعي للسفر معه للاستمتاع بأجواء رومانسية، واحرصي أن تكون شخصيتك قوية تمزج بين العقل والقلب.

- برج السرطان:

يتسم رجل السرطان بأنه رجل يعشق عائلته ويحب الخروج معهم، لذلك احترمي رغبته ولا تخيريه بينك وبينهم، ثم عامليه برفق ورومانسية حتى تكسبي قلبه. كا يجب عليكِ ألا تكوني مادية فهو يحرص على توفير الأموال.

- برج الجوزاء:

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رجل الجوزاء طيب وحنين، ويوصف بأنه برج الشباب والحيوية والمرح، يجب على شريكة حياته أن تكون معاملتها معه تميل إلى التجديد والمرح، والخروج إلى أماكن السهر للاستمتاع بأجواء الرومانسية.

وعليكِ أن تعيشي معه قصة حب دائًما حتى لايمل من علاقته معك، وكوني أنيقة في ملبسك وأسلوبك.

- برج الأسد:

يتسم رجل الأسد بأنه صاحب شخصية قوية ومرح وكريم، يجب أن تبتعد شريك حياته عن البخل والسيطرة في علاقتها معه لتكسب قلبه، فهو برج ناري يحب أن تكون شريكة حياته أنيقة، وأن تعيش معه قصة حب دائمًا حتى تجذبه إليها.

- برج الثور

رجل الثور عقلاني وعنيد فلايحب أن تسيطر عليه زوجته، لذلك يجب أن تعطي له مكانته، وتعامليه برفق وحب شديد واهتمام، وأن تبدين أمامه بمنظر رائع عند الخروج معه.

- برج العذراء

يوصف رجل العذراء بأنه شهم، ولكي تكسب شريكته حبه لابد أن تشعره بصدق حبها له ورمانسيتها، وأن يكون حبها بلا أهداف، والتحلي بالصبر عند شعورها بأنه لايبادلها الإحساس بالحب، فهو صعب الإرضاء عاطفيًا.

- برج الميزان

رجل الميزان يتسم بأنه متقلب متغير بطبعه ولبقاء علاقته بشريك الحياة يجب أن تسايره في التقلبات المزاجية الخاصة به، وتحرص في معاملتها معه ألا تشعره بالإهمال.

- برج العقرب

يتسم رجل العقرب بأنه وفي في حبه، ويعشق الرومانسية، لذلك عامليه برفق وكوني رومانسية، وأحبيه لشخصه فقط.

- برج القوس

هذا البرج ناري، ومواليده طيبون محبون لزوجاتهم، لذلك لابد أن تعاملي شريكته بحب، وأن تبتعدي عن العقل في حبها، وأن تكوني مُحبة للسفر والخروج، وأن تعيش معه قصة حب شبابية دائمًا.