صور.. 6 معلومات عن يارا عاطف الحكم المساعد في لقاء بيراميدز والنجوم

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، الحكم يارا عاطف، كحكم مساعد في مباراة بيراميدز والنجوم، التي تقام خلال ساعات، وذلك ضمن مباريات الدور الـ32 بكأس مصر.

ويضم طاقم الحكام عمرو عايد، حكم ساحة، وهاني العراقي ويارا عاطف مساعدان، ومعهم محمد عادل رابعًا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد الكرة المصرية التواجد النسائي ضمن فريق الحكام، إذ تواجدت الحكم نورا سمير، ضمن طاقم تحكيم المباراة الذي ضم جلال أحمد وهاني خيري وعربي أحمد، وذلك في مباراة اف سي مصر أمام الجونة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات حول مسيرة الحكم المصرية يارا عاطف:

- من مواليد مدينة الإسكندرية، وولدت في العام 1993.

- درست التربية الرياضية، واحترفت مجال تحكيم المباريات في وقت مبكر.

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- كانت المصرية الوحيدة التي شاركت في بطولة الألعاب الأفريقية لعام 2019، فأدارت عدة مباريات في الدورة الأفريقية.

- تعتبر مباراة شباب المغرب والجزائر من أفضل المباريات التي أدارتها في دورة الألعاب الأفريقية، ونالت العديد من الإشادات من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

- اجتازت يارا عاطف، اختبار اللياقة البدنية لحكام النخبة A بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك على هامش معسكر حكام النخبة الذي أقيم في جيبوتي.

- شاركت ضمن المتطوعين في تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.