بسبب نوبات الغضب.. محكمة مغربية تمنع رجلا الاقتراب من زوجته لمدة عام

في حكم فريد من نوعه، قررت محكمة مغربية، منع زوج من الاقتراب من زوجته لمدة عام كامل، بل وألزمته بضرورة السيطرة على نفسه، والخضوع لكورس علاج نفسي كامل لإعادة تأهيله للحياة الزوجية.

السبب وراء هذا الحكم، هو نوبات الغضب المتكررة التي كانت تلاحق الزوج وتسبب عنفا أسريا عانت منه الزوجة طوال سنوات، حتى رفعت على زوجها قضية تنظر أمام المحاكم.

وتلك ليست القضية الأولى من نوعها التي يدان فيها الزوج بتعنيف زوجته، ففي أحكام مماثلة حول رجال أدينوا بتعنيف نساء أمرت إحدى المحاكم الابتدائية بالمغرب، بإيداع زوج معنِّف في مؤسسة للعلاج النفسي، وحكمت على شاب بالمنع من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان وجودها لمدة عام، بعدما أدين بالعنف ضدها.

وبحسب ما نشرت صحيفة "المساء" المغربية، أشار تقرير رسمي إلى أن العنف ضد النساء بلغ نسبة 54.4%، وسجلت أعلى النسب بين النساء المتزوجات.