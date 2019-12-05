ناشطة مصرية تفوز بجائزة فنلندا في مجال حقوق المرأة

فازت الناشطة المصرية، ثريا بهجت، بجائزة من فنلندا، تقديراً لجهودها في مجال حقوق المرأة وقيم التسامح، بحسب ما اعلنت السفارة الفنلندية بالقاهرة، الخميس.

وذكر بيان السفارة، أن ثريا بهجت، عضو في المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لحركة جيل الفتاة، التي تهدف إلى إنهاء ظاهرة ختان الفتيات، وقد أطلقت مبادرة "عنوان للمساواة" من أجل تشجيع المؤسسات على التنافس في تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأوضح البيان، أن فنلندا تولي اهتماما كبيرا بدعم والترويج للمساواة في العالم، وتثنى على كل من عملوا من أجل تحقيق هذا الهدف، ولهذا تقدم تقديرا خاصا للأفراد والجماعات في دول العالم المكرسين جهودهم للدفع للأمام لشمولية المساواة بين لكل مكونات المجتمع، مشيرا إلى سعي فنلندا إلى تشجيع إجراء الحوار حول المساواة وتشجيع المبادرات من أجل مجتمع أكثر شمولية.

ولفت بيان السفارة، أن فنلندا أصدرت قائمة بالفائزين من 16 دولة في يونيو الماضي، ومن بين الذين فازوا بهذا التقدير أفراد وجماعات من سنغافورة وكرواتيا وناميبيا والنرويج وأندونيسيا واليابان، يعملون في عدة مجالات، منها التعليم وحقوق الأقليات والمساواة بين الجنسين.