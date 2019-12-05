من رانيا يوسف إلى كارول سماحة.. فنانات وقعن في فخ التحرش

"أنا كتير تعرضت للتحرش، وعندي هاجس في حياتي، تعرضت كثير بعمر الـ5 و7 و9 سنين، وكتير مواقف خلصت حالي منها، بقول لبنتي كتير جسمك ملكك، لا تخلي حد يلمسك"، كان ذلك حديث المطربة اللبنانية كارول سماحة، في المؤتمر الداعم لضحايا التحرش، والذي أقيم في الاردن، بحسب ماعرضه برنامج "ET" بالعربي.

ولم تكن المطربة اللبنانية كارول سماحة، أولى الفنانات والمشاهير اللاتي تحدثن عن تجربتهن مع التحرش الجنسي، ويرصد "هن" فنانات طالهن التحرش، وقررن الكشف عن ذلك خلال استضافتهن في بعض البرامج الحوارية، حيث تحدثن أيضًا عن تصرفهن عند التعرض لمثل هذه المواقف.

فيفي عبده

كشفت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، خلال استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "تخاريف"، على فضائية "إم بي سي مصر"، عن تعرضها للتحرش من قبل أحد الممثلين خلال تصويرها لمشهد في فيلم سينمائي.

وذكرت الراقصة فيفي عبده، أن أحد الممثلين في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي"، الذي شاركها بطولته الراحل أحمد زكي، تحرش بها أثناء تصوير أحد المشاهد، موضحة أن الممثل كان يجسد دور رجل مطافئ، وحملها من أحد المباني المنهارة وتحسس جسدها، أثناء هبوطه بها من السلم.

وحينما شعرت "فيفي" بتحرش الممثل بها، صفعته على وجهه، فور هبوطهما من السلم.

بيبي أحمد

قبل عدة أشهر قررت الفنانة الكويتية بيبي أحمد، اعتزال الفن بشكل نهائي رغم صغر سنها، وجاء قرارها بسبب "المضايقات والمواقف المتكررة من التحرش الجنسي التي تعرضت لها من قبل أحد الفنانين".

وأعلنت الفنانة الكويتية رغبتها في الابتعاد عن الوسط الفني، لأنها لم ترد أن تصبح جزءًا من هذا المجال، خاصة بعد المضايقات التي تعرضت لها، وشعورها بالإهانة البالغة: "هناك عدد من الفنانين شوهّوا الوسط الفني بتصرفاتهم المبتذلة، فوضع الفن صار مقلوبًا ويتطلب علاجًا عاجلًا"، وذلك بحسب تصريحاتها لجريدة "الرأي العام" الكويتية.

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دينا الشربيني

تعرضت الفنانة دينا الشربيني، أيضًا للتحرش الجنسي، حيث كشفت عن ذلك، خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها "فحص شامل"، عبر فضائية "الحياة"، حيث قالت إنها شعرت بيد شخص تحسسها خلال تواجدها في منطقة العجمي.

وأوضحت "الشربيني" أنها استطاعت الإمساك بهذا الشاب، "جريت وراه وفرجت عليه الشارع كله.. مبسكتش في الحاجات دي".

ومن الفنانات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي أيضا، كانت الفنانة رانيا يوسف، حيث أفصحت عن ذلك، في برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري، وقالت إنها تعرضت قبل ذلك للتحرش في الشارع، وطالبت بتغليظ عقوبة الحبس ضد المتحرشين بالمرأة.

وروت "رانيا" تفاصيل الواقعة التي حدثت في مكان مزدحم لذلك لم تستطع الإمساك بالمتحرش، "معرفتش أمسكه لأننا في مكان زحمة.. وبحاول أنسى الموقف".

هالة صدقي

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن تعرضها لواقعة تحرش جنسي، خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب، موضحة، أن شخصا تحرش بها خلال تواجدها في عزاء الفنانة الراحلة سناء جميل.

وروت "صدقي"، عن واقعة التحرش بأنها "حينما كانت واقفة في حوش الكنيسة، اندفع عدد من الجمهور.. فجأة حسيت بأن شاب لازق في جسمي.. محستش بنفسي غير وأنا بديله حتة قلم على وشه".