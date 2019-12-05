ديور تطلق أول حذاء رياضي لها بالتّعاون مع Air Jordan

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الأسابيع القليلة الماضية الإعلان عن العديد من الشراكات بين العلامات التجارية الرياضية الشهيرة والعلامات التجارية الفاخرة، حيث كشفت برادا وأديداس النقاب عن زوج جديد من الأحذية الرياضية، إلى جانب أديداس وستيلا ماكارتني، والآن حان دور العلامة الفرنسية ديور لتتعاون مع علامة Air Jordan لإطلاق أول حذاء رياضي لها يحمل اسم "Air Jordan 1 High OG Dior".

قامت العلامة الفرنسية بعرض الحذاء على المدرج الليلة الماضية، وذلك ضمن عرض مجموعتها للأزياء الرجالية لما قبل خريف 2020 في ميامي، والمستوحاة من أرشيف الأتولييه واتجاهات من الستينيات.

وبرز الحذاء الرياضي بين مجموعة من الطبعات التي زينت القطع مثل طبعة الثعبان، والطبعات الاستوائية وطبعة المونوغرام، و بعد العرض التقديمي، كشف المدير الإبداعي للمجموعات الرجالية، كيم جونز، عن أول صورة رسمية للحذاء في حسابه على منصة إنستغرام.

واستغرقت صناعة الحذاء سنة كاملة، و يتميز AJ1 بجزء علوي باللون الفضي والأبيض، مع حواف مصبوغة باليد وشعار سووش الأيقوني لنايكي المزين بطبعة شعار المونوغرام "Oblique" العريقة للدار الفرنسية، ويأتي بنعال شفافة أحدها مزين بشعار Air Dior والأجنحة، والآخر بشعار ديور، ويأتي الحذاء في 3 تدرجات ألوان، تشمل الفضي والأزرق السماوي والأبيض.

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وقال جونز في حديثه لمجلة WWD بخصوص التعاون: "اخترت التعاون مع علامة جوردان التابعة لنايكي؛ لأن كريستيان ديور تعاون مع أفضل العلامات التجارية الأمريكية في عصره، أحب المزج بين عوالم مختلفة وأفكار مختلفة، علامة ديور وعلامة جوردان كلتاهما رمز للتميز المطلق في مجالاتهما، والجمع بينهما في هذا التعاون الخاص هو شيء مثير وجديد حقًا."

وقال مارتن لوتي، نائب رئيس التصميم للعلامة التجارية جوردان: "يبدأ كل تعاون نقوم به من اتصال حقيقي ورغبة في توسيع أبعاد كل علامة تجارية من خلال الإبداع والابتكار في التصميم، إن شراكتنا مع ديور ستقدم أسلوبًا جديدًا لحذاء كرة السلة الأيقوني، وتمزج أزياء الشارع الراقية مع الأزياء الفاخرة، ومن خلال هذا التعاون سنشيد بالأيقونات الغنية للعلامتين التجاريتين ونستعين ببعض الإلهام من تراثنا".

ويعد حذاء Air Jordan 1 High OG Dior نقطة البداية لشراكة ديور و جوردان، وعلى الرغم من أنهما رفضتا تقديم المزيد من التفاصيل، إلا أن العلامتين صرحتا أن هناك المزيد في المستقبل.

لم تكشف العلامتان عن سعر حذاء Air Dior أو ما إذا كان سيكون متاحًا للنساء أيضًا أم لا، ولكن من المتوقع أن يصبح متاحًا للشراء في متاجر العلامتين في أبريل 2020.