الامارات | تركي آل الشيخ مريض ويترك رسالة اعتذارعلى "تويتر"

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ مريض ويترك رسالة اعتذارعلى "تويتر" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت عدد من الصحف والمنصات السعودية أن تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، غادر المملكة إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية، بعد تدهور حالته الصحية.
وكان آل الشيخ قد غرد على حسابه في "تويتر" بعبارات اعتذار رقيقة قال فيها: "كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته سامحوني إذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم".
ونقلت صحيفة "سبق" أن "الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة".
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