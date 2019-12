طرق لتجنب الإصابة بحب الشباب في فروة الرأس

حين يكشِّر حب الشباب عن أنيابه، لا يكتفي باجتياح البشرة، بل يزحف نحو فروة الرأس، لذا لا بد من الإسراع في اتباع إرشادات الأطباء في القضاء عليه، بداية من استعمال شامبو غني بالأحماض والزيوت، وصولاً إلى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية المقوية، واعتماد أسلوب حياة يشدد على تنظيف الفروة بانتظام.

وتتمثل أسباب الإصابة بحب الشباب في عدم غسل الشعر وخاصة الدهني، الذي قد تتراكم فيه الزيوت وتتسبب في انسداد مسام الفروة، وظهور الحب المؤلم، لذلك يفضل غسل الشعر الدهني مرة واحدة يومياً، للتخلص من الزيوت الزائدة، واستخدام شامبو ضد القشرة غني بالزنك، أو شامبو يحتوي على زيت شجرة الشاي المطهر. وثمة أسباب أخرى تمتد من التقلبات الهرمونية، والاستعداد الوراثي، إلى الإجهاد النفسي والضغط العصبي.

الاختيارات العلاجية

الخطوة الأولى هي المداومة على تنظيف فروة الرأس، وإزالة الإفرازات الزيتية الزائدة والخلايا الميتة عنها، باستعمال شامبو و«تونر» يومي ملطف ومضاد للميكروبات. ابحث عن المستحضرات المحتوية على مستخلص نبات Witch Hazel (قابض طبيعي قوي) ومادة Piroctone Olamine (مضادة للبكتريا)، ومادة الكافور (أفضل مسكن وملطف لفروة الرأس).

هذه المكونات الثلاثة متوفرة في شامبو و«تونر» Philip Kingsley Itchy Flaky Scalp Shampoo and Toner بالإضافة إلى استعمال قناع خاص بفروة الرأس يحتوي على أحماض الساليسيلك واللاكتيك والهيالورونيك التي تعمل جميعها على تقشير وتنظيف وتلطيف الفروة مثل Philip Kingsley Flaky/‏‏Itchy Scalp Mask.

شامبوهات مساعدة

هنا مجموعة من أفضل الشامبوهات والعلاجات المساعدة:

Kérastase Cure Apaisante 4-Week Treatment: مصل علاجي غني بزيتي الخروع وفول الصويا ومستخلص بذور المورينجا وحمض السيتريك والجلسّرين النباتي.

L´Occitane Anti-Dandruff Shampoo for Sensitive Scalp: شامبو مضاد للقشرة للفروة الحساسة، يحتوي على كوكتيل من خمسة زيوت: نعناع، زعتر، جريب فروت، لافندر، أرز، بالإضافة إلى بروفيتامين ب 5، والزنك.

Neutrogena T/‏‏Gel Therapeutic Shampoo: شامبو علاجي يحتوي على 1% من قطران الفحم الذي أثبت كفاءته في الحد من إحمرار فروة الرأس وإصابتها بحب الشباب أو القشرة أو الحكة.

Bumble + Bumble Bb. Scalp Detox : ديتوكس يخلص الفروة من السموم يحتوي على ماء ميسلار الذي ينظفها بلطف، ثم مزيج من مزيلات السموم وتشمل حمض الساليسيلك والبانثينول المرطب.

The Body Shop Ginger Anti Dandruff Scalp Care: يؤدي الزنجبيل دور البطولة في هذا المصل المضاد للقشرة، يؤازره كل من لحاء شجرة البتولا والصفصاف الأبيض والعسل.

Aveda Pram?sana Purifying Scalp Cleanser: منظف يعمل على تنقية فروة الرأس بمستخلص نبتة الباباسو Babassu وحمض ساليسيلك مستخلص من نبتة Wintergreen

Aveeno Skin Relief Soothing Shampoo: شامبو مهدئ بخلاصة الشوفان مثالي للفروة الحساسة والجافة.

Paul Mitchell ‹Green› Tea Tree Special Shampoo: زيت شجرة الشاي الأخضر والنعناع واللافندر، كوكتيل يكسب هذا الشامبو قوة استثنائية في الحفاظ على سلامة الفروة.

Klorane Peony Shampoo For Irritated Scalp: مستخلص أزهار الفاوانيا يعمل على تهدئة الفروة المستثارة في هذا الشامبو الرائع.

Redken Scalp Relief Dandruff Control Shampoo : بيريثيون الزنك يفتك تماماً بقشرة الشعر تاركاً الفروة في أقوى حالاتها الصحية. وإن لم يُجدِ أي من العلاجات أعلاه، فلا بد من استشارة الطبيب، الذي قد يصف الكريمات الموضعية المحتوية على مضادات حيوية.

الوقاية خير من العلاج

المواظبة على غسل الشعر فور أن يصبح ملمسه دهنياً تجنباً لانسداد مسامات الفروة، وارتداء أغطية الرأس الفضفاضة قليلاً للسماح للفروة بالتنفس. كما يجب غسل الشعر مباشرة بعد ممارسة التمرينات الرياضية، واستعمال مستحضرات العناية بالشعر الطبيعية والملائمة للفروة الحساسة Hypoallergenic. ويفضل تجنب الإفراط في استعمال مستحضرات تصفيف الشعر مثل الإسبراي أو الجل المثبت أو الشامبو الجاف. والحرص على عدم نقص مستويات الفيتامينات (أ، د، هــ) في الجسم للحفاظ على صحة وسلامة البشرة والفروة.

