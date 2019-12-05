أحذية تنبض بروح الأعياد لتتألقي في مناسباتك

يلعب الحذاء دوراً كبيراً في جمال أي إطلالة، ومع انطلاق موسم الأعياد تحرص الكثيرات على الظهور بإطلالة مميزة في مناسباتهن الخاصة.

وقدمت العديد من دور الأزياء العالمية تشكيلة متنوعة من الأحذية التي تمنح المرأة أناقة لافتة، اتسمت بالجاذبية والألوان الجريئة، والخبر الجيد هذا العام هو أن هناك مجموعة كبيرة من أحذية الكعب المتوسط التي تمنحك أناقة دون الإحساس بالألم.

كي تكوني مستعدة لاستقبال موسم الأعياد، اكتشفي بالصور أبرز موديلات الأحذية والتي تشمل الميول والبلاتفورمز والصنادل وأحذية البوت واللوفر من أشهر دور الأزياء العالمية أمثال جيمي تشو، وغوتشي، وبوتيغا فينيتا، ومانولو بلانيك، وميوييو، وغيرها.

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