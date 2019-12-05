إطلالات النجمات: سيرين عبدالنور تتألق.. ونرمين الفقي بفستان قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

سيرين عبد النور بتوقيع رامي القاضي:

تألقت سيرين عبد النور خلال مسلسلها الجديد "الديفا"، إذ ارتدت فستانًا طويلًا بألوان حيوية، باللون الفضي، ومزينًا بالكامل بالعديد من الألوان المبهجة، وجاء التصميم ضيق من الأعلى، بدون أكمام مع فاتحة صدر مربعة وواسعة، ومن الأسفل تميز الموديل بتنورة مزينة بصيحة الشراشيب البراقة، بتوقيع مصمم الأزياء "رامي القاضي".

واختارت تصفيفه الشعر المنسدلَا مع مكياجًا بدرجات الألوان الترابية، مع رسمة عيون سموكى وأحمر شفاه نيود.

إلهام شاهين بالقفطان المغربي:

ظهرت إلهام شاهين خلال فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي، بقفطان مغربي من المخمل، باللون الماروني، مزينًا من الأطراف باللون الذهبي البراق، واعتمدت حذام من الإكسسوار باللون الذهبي.

Advertisements

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل مع مكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى مع أحمر شفاه صارخ.

-لقاء الخميسي بالفرو والجلد

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، في أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بنطلون من الجلد باللون الأسود، وتوب ناعم باللون الأبيض ونسقت مع الإطلالة جاكت من الفرو بدريجات اللون الأحمر، ومزينًا بالريش الناعم.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل مع مكياجًا ناعمًا، واعتمدت حقيبة يد متوسطة الحجم، وبوت فلات بصيحة " lace up"

-نرمين الفقي بفستان قصير

تألقت نرمين الفقي بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت بفستانًا قصيرًا فضفاضًا باللون الأخضر الداكن، من الساتان الناعم، وتميز الموديل بفاتحه صدر على شكل حرف "V".، واعتمدت كولون من الكريستال باللون الأسود.

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين مع مكياجًا ناعمًا بدرجات الالوان الذهبية الماط.