منها الوقاية من السرطان.. 9 فوائد صحية للحم الديك الرومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يحرص البعض على تناول لحم الديك الرومي، لمذاقه المتميز، لفوائده المتعددة، دون الانتباه إلى السعرات الحرارية الموجودة فيه.

يستعرض الكونسلتو في السطور التالية الفوائد الصحية لتناول لحم الديك الرومي، وسعراته الحرارية حسب موقعي healthline، medicalnewstoday.

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