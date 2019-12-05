أزياء سواريه باللون الأسود على طريقة سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:44 مساءً - شاهدنا سيرين عبد النور مؤخرًا في عدد كبير من الاطلالات المميزة التي اختارتها لمناسبات مختلفة، وقد لاحظنا عددًا من التنسيقات باللون الأسود التي تألقت بها، ومن يتابع أسلوب سيرين في الموضة، يلاحظ على الفور عشقها لهذا اللون، حيث إنها اعتمدته بكثرة هذا العام وبطرق مختلفة على أزياء سواريه، جمعت فيها بين الأناقة والعصرية، وفي حال كنتِ تبحثين عن اطلالات مبتكرة باللون الأسود، بإمكانكِ أن تستوحي بعض الأفكار المميزة من سيرين عبد النور، وإليكِ بعض الأمثلة.

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سيرين عبد النور أنيقة في جمبسوت أسود:

جمبسوت أسود من زهير مراد اختارته سيرين عبد النور



مؤخرًا وفي اطلالة حديثة لـ سيرين عبد النور، شاهدناها وقد تألقت في جمبسوت باللون الأسود من تصميم زهير مراد Zuhair Murad، تصميمه بدا أنيقًا وناعمًا وفيه طابع شرقي، ولا سيما من ناحية الأكمام الواسعة أو التطريزات بالخرز الأسود عند منطقة الخصر والصدر، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية مميزة.





فستان أسود براق اعتمدته سيرين عبد النور:

سيرين متألقة في فستان براق أسود من فيليب بلين



في مناسبة حضرتها سيرين عبد النور مؤخرًا للترويج لمسلسها الجديد “الديفا”، شاهدناها في اطلالة جذابة ولافتة بالأسود، وكانت عبارة عن فستان قصير باللون الأسود من فيليب بلين Philip Plein مصنوع من قماش براق وقماش الشيفون، بياقة عالية وأكمام طويلة، وقد اختارت معه حقيبة كلاتش براقة أيضًا، وأقراطًا لافتة على شكل قلوب تدلّت على أكتافها.

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اطلالة لـ سيرين عبد النور في فستان مخمل أسود:

اعتمدت سيرين عبد النور فستان ميدي من توم فورد





تألقت سيرين عبد النور في اطلالة راقية في فستان ميدي باللون الأسود، كانت قد اختارته من توم فورد Tom Ford مصنوع من قماش المخمل بقصة ضيقة وطوله وصل حد الركبة، ياقته وأطراف أكمامه باللون الأبيض ومرصعة بحبات الكريستال البراقة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود وأقراطًا ناعمة.





سيرين متألقة في فستان سهرة أسود:

سيرين أنيقة في فستان أسود من زهير مراد





اختارت سيرين عبد النور لإحدى المناسبات، فستان سهرة مميزًا، تصميمه جمع بين النمط الأنثوي والأسلوب العصري من زهير مراد Zuhair Murad مصنوعًا من قماش الشيفون ومطرزًا بالخيوط الفضية عند منطقة الورك والصدر والأكمام، وله فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود.



أزياء سواريه باللون الأسود تألقت بها سيرين عبد النور في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار المميزة في هذا اللون المثالي للسهرات.

ما هو لون الأزياء المفضل لسيرين عبد النور؟