أبرز إطلالات جيجي حديد وبيلا في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:44 مساءً - مما لاشك فيه أنّ جيجي حديد وبيلا، كانتا الاسمين الأبرز في عام 2019، حيث إنهما لمعتا في عالم عرض الأزياء وكانتا من بين الأفضل، وأيضًا تألقتا في الكثير من المناسبات في أجمل تصميمات الأزياء وأكثرها تميزًا، واللافت للنظر أنّ كلًّا منهما اعتمدت أسلوبًا خاصًّا بها ميّزها عن الأُخرى. واليوم جمعنا أبرز اطلالات جيجي وبيلا حديد في 2019، شاهدي الصور واختاري التي برأيكِ كانت الأكثر تألقًا من ناحية الأناقة.

جيجي حديد تطلق ترند ظلال عيون 2020 من السجادة الحمراء



أبرز اطلالات جيجي حديد في 2019:

Advertisements

أبرز اطلالات جيجي حديد في ٢٠١٩



جيجي حديد Gigi Hadid تتمتع بأسلوب أنثوي وناعم في الموضة، ودائمًا ما تمزجه مع لمسات عصرية، وفي الاطلالات على السجادة الحمراء نراها تختار التصميمات البسيطة والبعيدة عن التكلف، والتي تبدو معاصرةً ومواكبةً لأحدث صيحات الموضة، وهذا العام شهد عددًا من الاطلالات المميزة بالنسبة لـ جيجي، ونذكر منها، اطلالتها المبتكرة في حفل الميت غالا Met Gala من مايكل كورس Michael Kors، والتي بدت فيها مثل ملكة الجليد، واطلالتها في حفل الـ MTV باللون البيج، التي اختارتها من توم فورد Tom Ford، والاطلالات المميزة باللون الأزرق التي اختارتها لمناسبات مختلفة، وقد حملت توقيع دار بربري Burberry، ولويس فويتون Louis Vuitton، وإيميليا ويكستيد Emilia Wickstead .

من هي أفضل عارضة أزياء في عام 2019؟



أبرز اطلالات بيلا حديد في 2019:

أبرز اطلالات بيلا حديد في ٢٠١٩





عندما يتعلق الأمر بالاطلالات اليومية الكاجوال، فإنّ بيلا حديد Bella Hadid تبدو أكثر جرأة من جيجي، لكن على السجادة الحمراء، غالبًا ما نلاحظ أنها تميل لاعتماد الاطلالات الأنثوية الجذابة، مثل الفساتين المميزة التي اختارتها هذا العام في مهرجان كان، من ديور Dior، وروبيرتو كافالي Roberto Cavalli، والاطلالة البراقة باللون الأسود في فستان من مايكل كورس Michael Kors، والفستان الأحمر الذي اختارته من فيرساتشي Versace بقصته المميزة التي أبرزت قوام بيلا بأفضل الطرق، وغيرها من الاطلالات الجميلة على السجادة الحمراء.



أبرز اطلالات جيجي حديد وبيلا في 2019، شاهدي الصور التي جمعناها لكِ اليوم من مختلف المناسبات، واختاري الأكثر أناقة من بينهما برأيِك.

هل تفوقت والدة جيجي وبيلا حديد على بناتها في الأناقة