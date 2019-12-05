كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:44 مساءً - العبايات السوداء المطرزة موديلات أنيقة موجودة بخزانة كثير من الصبايا، لاسيما اللاتي يعتمدن على اطلالات العبايات بشكل منتظم بالمناسبات المختلفة.

وحتى تكوني مطلعة على كل ما هو جديد، اخترنا لكِ الخليج 365.نت أحدث موديلات عبايات سوداء مطرزة لاطلالة أنيقة ومتجددة، مع بعض النصائح لتنسيق مميز لمناسبتكِ.

عبايه سوداء مع الأكمام المنفوشة

عبايه سوداء مع الأكمام المنفوشة



هذا الموديل للعبايه السوداء من bullet abaya مناسب لأوقاتكِ المبهجة، والتي تشعرين فيها بمزاج جيد، مناسبة للكثير من أوقاتكِ خاصة بعد الظهر، وهذا لأن قماش الجاكار المُبطن به العبايه للأكمام ومنطقة الصدر، أضاف لمسة مميزة وغاية في الأناقة للوك.

يمكنك تنسيق حذاء باللون اللافندر وهو أكثر الألوان عصرية في شتاء 2020، مع شنطة سوداء أو أيضًا بدرجة اللافندر ربما تكون داكنة أو فاتحة قليلا، للوك متناغم أكثر.



عبايه سوداء مع تطرز الخرز الأسود على الياقة

عبايه سوداء مع تطرز الخرز الأسود على الياقة



تعجبنا كثيرًا تفاصيل الياقة المميزة للعبايه، خاصة مع ظهور موضة العبايه المعطف الشتوية، كهذا التصميم من falcon.des بالتطرزيات على الياقة والجيوب أيضا.

هذا التصميم مناسب أكثر للصبايا المراهقات، عملي وأنيق، وبالوقت نفسه به لمسة مترفة، من الممكن أن تنسقيه مع السنيكرز والأحذية الأرضية، وحجاب قطني عملي، لاطلالتك في النهار.



عبايات واسعة بتطريزات الوورد

عبايات واسعة بتطريزات الوورد



أما هذا الموديل من Lulwa Moda فهو مناسب أكثر للنساء في عمر الأربعين، يمنحهن اطلالة فخمة وكلاسيكية، مع الأكمام الواسعة، وتطريزات الوورد على الجزء السفلي من العبايه.

نسقيه مع الكعب العالي لاطلالة كلاسيكية، وحجابكِ باللون الأسود، وشنطة ميني من ماركتك المفضلة.

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عبايات مطرزة بأحجار الكريستال

عبايات مطرزة بأحجار الكريستال



هذا الموديل من dar alghaid أكثر جذبا للأنظار، وبمجرد ارتدائكِ للعبايه سوف تشعرين بالفخامة بتطرزيات أحجار الكريستال على شكل الورود بلوني الأبيض والأخضر.

نسقي معها شنطة ميني أو متوسطة الحجم باللون الأسود أو الأخضر الداكن، مع حذاء أسود بتطريزات كلاسيكية أيضا، لتحافظين على جمال اللوك الفخم.

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