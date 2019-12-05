كيف تنسقين الجزمة العالية بأسلوب الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:44 مساءً - الجزمة قطعة أساسية في اطلالات الشتاء، لا سيما وأنها توحي بالأناقة وتكون مثالية للطقس البارد أو الماطر، ولهذا تقدم دور الأزياء والاكسسوارات العالمية في كل موسم، أجمل تصميمات الجزمات بألوان وتصميمات مختلفة، والجزمة العالية التي يصل طولها حد الركبة كانت من أبرز الصيحات لموسم خريف وشتاء 2019-2020، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من الفاشينيستات العربيات، وقد اعتمدن الجزمة العالية بأساليب مختلفة أنيقة ومواكبة للموضة، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار العصرية.

موضة البوت بالساق العالي عصرية وأنيقة



علا فرحات في الجزمة العالية مع الجينز:

علا فرحات نسقت الجزمة مع الجينز لاطلالة كاجوال





تنسيق شتوي صباحي نسقته علا فرحات، حيث اختارت بنطلون جينز باللون الأزرق مع جزمة عالية بنقشة جلد الأفعى من جيمي شو Jimmy Choo واختارت مع اللوك سويتر باللونين البيج والأسود، وحقيبة كتف بحجم متوسط من لويس فويتون Louis Vuitton.





نور عريضة في اطلالة شتوية أنيقة في الجزمة العالية:

نور عريضة في التنورة الميدي مع الجزمة





نور عريضة تألقت في لوك شتوي مميز مؤخرًا، وقد نسقت فيه تنورة ميدي باللونين الأحمر والأبيض مع توب قطنية بأكمام طويلة، واختارت مع الاطلالة جزمة عالية من الجلد باللون الأسود، وحقيبة كتف باللون العنابي، وزينت شعرها باكسسوار ناعم.



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للمحجبات.. نسقي الجزمة العالية على طريقة النجمات



نهى نبيل في تنسيق أنيق بالجزمة:

نهى نبيل اختارت لوك من الجلد مع الجزمة العالية





اختارت نهى نبيل تنسيقًا أنيقًا من الجلد، وقد اختارت فيه فستان ميدي من الجلد باللون البني، تصميمه أنيق بقصة القميص من الأعلى، وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه جزمة عالية باللون العسلي بنقشة جلد الأفعى، وحقيبة كلاتش كبيرة باللون الأحمر من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.





ديمة الأسدي في لوك عصري في الجزمة السوداء:

بدلة رسمية نسقتها ديما الأسدي مع جزمة باللون الأسود



شاهدنا ديما الأسدي في لوك عصري نسقت فيه بدلة رسمية بتصميم شبابي باللون البني، مؤلفة من جاكيت بليزر قصير وبنطلون بقصة أرجل واسعة، ومن تحتها اختارت توب بياقة عالية باللون الأسود، وقد زينت خصرها بحقيبة مبتكرة، وأكملت الاطلالة بجزمة عالية باللون الأسود وبعض الاكسسوارات الذهبية.



أفكار مميزة ومواكبة للموضة لتنسيق الجزمة العالية اعتمدتها الفاشينيستات العربيات في مختلف المناسبات، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار.

20 جزمة باللون الأسود لإطلالة شتوية دافئة