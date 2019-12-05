مكياج أزرق ناعم... وأفضل الأيشادو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:44 مساءً - تماما كما تعمد السيدة احيانا الى التنويع في اطلالاتها عبر اللعب على الاكسسوارات، كذلك تحتاج الى التنويع في اساليب المكياج من اجل ضمان اطلالة متجددة وبعيدة عن الرتابة. فإذا كنت قد سئمت تطبيق قلم الكحل نفسه كل يوم، وترغبين في لمسة من التجديد والابتكار، يسرنا ان نطلعك على أصول تطبيق مكياج أزرق ناعم يليق بيومياتك وبخروجاتك في المساء برفقة صديقاتك.

قواعد تطبيق مكياج أزرق ناعم:

1. أفضل مستحضرات المكياج لتطبيق مكياج أزرق ناعم:

مكياج ازرق



كما تعلمين، في السوق هناك العديد من الماركات التي تحتار معها السيدة أي ظلال عيون أزرق تختار. لذلك، جمعنا لك فيما يأتي أفضل الخيارات وهي كالآتي:

ظلال عيون من "شانيل": جربنا Chanel Les 4 Ombres Multi-Effect Quadra Eyeshadow وتحديدا Quiet Revolution. تتضمن هذه العلبة أربعة ألوان، ما يسمح لك بتجربة العديد من اساليب المكياج باللون الازرق.

ظلال عيون من "بوبي براون": Bobbi Brown Blue Eyeshadow وتحديدا Rich Navy. لون أزرق داكن ورصين.

ظلال عيون من "إيف سان لوران": YSL Couture Eyeshadow Palette وتحديدا 6 Rive Gauche.

ظلال عيون ازرق من "اوربن ديكاي": Urban Decay Blue Eyeshadow بلون Evidence.

ظلال عيون ازرق من "ماك": تحتوي هذه العلبة على لون واحد ازرق MAC Blue Eyeshadow بلون Tilt.

ظلال عيون ازرق من "ديور ": تحتوي على تدرجات من الفضي والازرق الزاهي والفاتح. Dior 5 Couleurs Eyeshadow Palette وتحديدا 277 Defy.

ظلال عيون من "توم فورد": لون ازرق مميز Tom Ford Extreme Blue Eyeshadow بلون TFX9

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2- اختاري ظلال العيون الازرق بحسب لون بشرتك وعينيك:

ظلال العيون الازرق



أما وقد تعرفت الى أفضل انواع ظلال العيون لتطبيق مكياج ازرق ناعم، ننصحك بالاخذ في الاعتبار الملاحظات الآتية:

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صاحبات البشرة الفاتحة، ننصحهن بتجربة ألوان الازرق من الازرق الفيروزي الى الأزرق الفاتح جدا. إذا كانت بشرتك تميل الى اللون الاصفر، فاختاري لون ظلال عيون أزرق جريء نابض، أما إذا كانت بشرتك بيضاء إنما مائلة الى الزهري، فاختاري الازررق الداكن او الزاهي المال قليلا الى الابيض.

صاحبات البشرة الزيتونية، ننصحهن بالتوجه صوب تدرجات الازرق الداكنة إنما النابضة في الوقت نفسه، اي ما يسمى بالانكليزية "الازرق الملكي" (Royal blue)

صاحبات البشرة السمراء، عليهن الابتعاد عن التدرجات الزاهية من الازرق اي تدرجات الباستيل واستبدالها بالتدرجات الداكنة من اجل ابراز جمال السحنة السمراء.

صاحبات العيون الزرقاء، ننصحهن باختيار لون ازرق اغمق بدرجة واحدة من لون عيونهن.

صاحبات العيون الخضراء، ينصح بعدم تطبيق مكياج العيون الازرق.

صاحبات العيون السوداء او البنية، يمكنهن تجربة اساليب مكياج مختلفة باللون الازرق.

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3- أساليب مكياج أزرق ناعم:

مكياج ازرق ناعم

في المكياج اليومي، ننصحك بتطبيق قلم كحل رمادي او بني رفيع على خط الرموش العليا، ثم انتقلي لتطبيق ظلال العيون الازرق على الجفن المتحرك. إذا رغبت في مكياج ناعم اكتفي بتطبيق القليل من ظلال العيون الازرق الزاهي على الزاوية الدخلية من العين ووسط الجفن المتحرك، على ان تتقلي صوب التدرجات الداكنة عند الزاوية الخارجية من العين.

من الاساليب المقترحة من اجل مكياج أزرق ناعم، مزج ظلال العيون الازرق مع القليل من ظلال العيون البني. كيف يكون ذلك؟ طبقي ظلال العيون البني على شكل نصف دائرة تبدأ من الزاوية الخارجية من العين باتجاه الداخل وذلك على خط الجفن الذي يعلو مباشرة فتحة العين. اما على الجفن المتحرك فطبقي ظلال العيون الازرق وامزجي الاثنين جيدا عبر اتباع تقنية التظليل.

لا تنسي تطبيق قلم بيج أو ابيض داخل خط الرموش من تحت العين من اجل توسيعها. اما اذا رغبت في نظرة محددة، فاختاري قلم الكحل الاسود.

احرصي على تطبيق احمر شفاه بيج نيود مع المكياج الازرق من أجل الحفاظ على التوازن اللوني في وجهك.

ابتعدي عن الوان البلاشر والبرونزر الداكنة، حافظي على سحنة مضيئة وفاتحة.

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