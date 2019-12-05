فوائد الزبادي للوجه قبل النوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:44 مساءً - للزبادي فوائد جمّة للجسم والبشرة والشعر على حد سواء. إذ ان الزبادي غني بالزنك وحامض اللبنيك. كما أنه يحتوي على البروتين، وفيتامين B12 وحامض البانتوثنيك، البوتاسيوم والزنك والريبوفلافين والكالسيوم والفوسفور. لذلك فإن الزبادي قادر على منح الشعر والبشرة لمعان وليونة.



في البداية، دعينا نعرفك إلى فوائد الزبادي للبشرة:



1. مرطب للبشرة:



يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك الذي يعيد النضارة والحيوية والشباب الى البشرة المتعبة والمرهقة، بما انه يعمل على ترطيبها في العمق. يكفي ان تدلكي بشرتك بالقليل من الزبادي في المساء قبل النوم وتتركيه على بشرتك مدة 10 دقائق.



كما يمكنك تحضير ماسك من الزبادي بمكونات سهلة. في وعاء نظيف، امزجي ملعقتين من الزبادي مع ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو وملعقة صغيرة من العسل. عندما يصبح المزيج متماسكا، طبقيه على وجهك وعنقك مدة 30 دقيقة.



2- يحارب علامات الشيخوخة:

فوائد الزبادي للوجه



محاربة الخطوط والتجاعيد، همّ كل سيدة. لذلك، من الضروري تطبيق قناع الزبادي على البشرة بانتظام. امزجي ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من الشوفان، ثم طبقي المزيج على وجهك وعنقك. دلكي المزيج بحركات دائرية مدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد. هذا المزيج ساعد في تقشير بشرتك ويزيل عنها طبقة من الخلايا الميتة، وستلاحظين ان بشرتك صارت اكثر إشراقا وحيوية.



3. تطهير البشرة من الحبوب وآثارها:

تطهير البشرة من الحبوب



معروف ان الزبادي يحارب البكتيريا وحب الشباب والبثور والندوب والشوائب، فهو لا يرطب البشرة فحسب بل يطهّرها بالعمق ويعمل على تفتيحها. يكفي ان تبللي قطعة من القطن بالزبادي وتطبقيها على بشرتك وتحديدا على الاماكن التي تنتشر فيها البثور. احرصي على استخدام قطنة جديدة في كل منطقة متضررة لكي لا تتسبب بنقل الجراثيم والعدوى من مكان الى آخر. كذلك لا تبللي قطعة القطن اكثر من مرة في الزبادي. اتركي الزبادي على وجهك ليلة كاملة، وعندما تستيقظين في اليوم التالي، ستلاحظين الفرق.

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4. يحارب الهالات السوداء :

يحارب الهالات السوداء



جميعنا نعاني الهالات السوداء، بسبب قة النوم والتعب واحيانا بسبب عوامل وراثية. لذلك، استخدمي الزبادي لمحاربة الهالات السوداء المزعجة. اغمسي كرة القطن في الزبادي وطبقيها بلطف تحت عينيك مدة 10 دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. السر يمكن في ان الزبادي يحتوي على مضادة للالتهابات، تعمل على خفض حجم الجيوب المنتفخة تحت العيون فيما يساهم حمض اللبنيك في تفتيح الهالات السوداء.

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