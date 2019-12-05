كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:44 مساءً - تتعرض البشرة للعديد من العوامل التي تجعلها تصاب بالتبقع. فتلاحظ السيدة ان هناك مناطق داكنة اكثر من غيرها، بعضها مائل الى السواد وبعضها محمر... مهما كان لون البشرة فلا شك ان النتيجة مزعجة وقد تسبّب الاحراج. ومعلوم ان هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا في التبقع، منها ما له علاقة بالتعرض لأشعة الشمس من دون استخدام كريم وقاية من الشمس، ومنها ما له علاقة بعدم اتباع نظام غذائي صحي ومنها ما له علاقة بالحمل.



ما هو الحل من اجل توحيد لون البشرة في أسبوع؟



هناك العديد من الوصفات المنزلية التي من شأنها ان تساعد في تجاوز مشكلة التبقع، نعرض لك في ما يأتي أبرزها:



1. خلطة البرتقال:



عندما تفكرين في توحيد لون البشرة، هذا يعني البحث عن الفيتامين سي، لأنه مضاد للأكسدة، يعمل بشكل مذهل على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها واعادة الحيوية اليها. لذلك، اخترنا لك مكوّنا، يسهل العثور عليه في السوبرماركت ويمنحك فعالية قصوى.

عموما اذا كان لديك مشكلة تبقع، ننصحك بإدخال البرتقال والليمون الى نظامك الغذائي لانهما يساعدان في تنشيط نمو خلايا البشرة ويعيدان اليها الليونة.

• أما لتحضير هذه الخلطة فننصحك بالآتي: في وعاء نظيف، ضعي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركم مع نصف كوب من عصير البرتقال. عندما يمتزجان جيدا، طبقي المزيج على عنقك ووجهك وعلى سائر المناطق التي تعاني من التبقع والتصبغ في جسمك كاليدين ومنطقة تحت الابط والساقين. اتركي المزيج نحو نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.



2. خلطة قشر الليمون او قشر البرتقال:

خلطة قشر الليمون او قشر البرتقال



يمكنك الاستفادة من قشور البرتقال والليمون. ضعيها في صحن مدة 24 ساعة، اتركيها لتجف، بعدها قومي ببرشها لتحصلي على مسحوق ناعم. امزجي ملعقتين من هذا المسحوق مع ملعقة كبيرة من الزبادي العادي الكامل الدسم لصنع عجينة متماسكة. طبقي المزيج على البشرة المصابة بالتبقع وارتكيه نحو 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. تساعد هذه الوصفة في توحيد لون البشرة، شرط تطبيقها مرة الى مرتين كل أسبوع طوال شهر الى شهرين.

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3. الالوفيرا:

الالوفيرا



معروف عن هلام نبتة الصبار انه مرطب للبشرة بالعمق ومسكّن لآلام الحروق خصوصا تلك الناتجة عن التعرض بإفراط لأشعة الشمس. لذلك نجد ان هلام الالوفيرا، بات يستخدم في صنع الكريمات الخاصة بالبشرة. لكن ما تجهله السيدات أن الالوفيرا اضافة الى ترطيبه الشعر بالعمق، فإنه يعمل على توحيد لونها وتفتيحها. كما يساعد هلام الالوفيرا في تجديد الخلايا وبناء الأنسجة التالفة كما ان تطبيق كمية بسيطة من هلام الالوفيرا (الصبار) على البقع الداكنة من شأنه ان يحسن البشرة الى درجة كبيرة. يكفي ان تقطعي جزءا من الالوفيرا وتستخرجي الهلام من داخلها. طبقيه على بشرتك مدة نصف ساعة، لا حاجة الى غسله اذ ان البشرة تمتصه بالعمق.

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