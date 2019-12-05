أمريكي يعثر على خاتمه بعد 49 عاما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عثر أحد مواطني ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، على خاتمه الشخصي، الذي أضاعه في يوم تخرجه منذ ما يقرب من 49 عاما.

ووفقا لما ذكر في “روسيا اليوم” نقلا عن موقع UPI، فإن المواطن كينيث بورد أنهى دراسته في مدرسة أوبورنديل الثانوية عام 1970، وخلال حفل التخرج فقد خاتمه على الشاطئ قرب المدرسة، ولم ينتبه لذلك إلا في مساء اليوم التالي، واشترى كينيث في عام 1971 خاتما مطابقا تماما لخاتمه المفقود، ولكنه أضاعه أيضا.

وقبل أسبوعين كان الباحث عن الكنوز جيري بوب، يبحث بواسطة كاشف المعادن عند شاطئ ملبورن، فعثر على الخاتم القديم الذي نقلته الرمال، وبعد أن نظفه صوره ونشر الصورة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

بوب سيلتقي قريبا مع كينيث ليسلمه الخاتم، ويقول الأخير: “أريد أن أعرف كيف يبدو خاتمي وهل سيتناسب قطره مع إصبعي لأني سأحمله ولن أفقده أبدا”.