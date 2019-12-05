شيرين رضا عن عمرو دياب: أبو بنتي وبحبه وهيفضل في حياتي

رفضت الفنانة شيرين رضا، الإجابة عن سؤال يتعلق باحتمالية مشاركتها مع زوجها السابق الفنان عمرو دياب، في أي فيديو كليب، إذا طلب منها ذلك.

وبررت شيرين موقفها، خلال تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي"، بأن ما تقدم كان سؤالًا افتراضيًا، ومن ثم فهي لا تمتلك أي إجابة عليه، وأوضحت: "سؤال افتراضي، زي لو عبدالحليم حافظ طلبك في فيديو كليب هتعمليه؟، الأسئلة الافتراضية ملهاش إجابة عندي".

كما أشادت شيرين بعلاقتها بالهضبة، قائلةً: "عمرو دياب أبو بنتي وصديقي، وهيفضل طول عمره في حياتى طول عمرنا هنفضل في حياة بعض، وبحبه وبحترمه، ولو طلب مني أي حاجة ولو في مقدرتي أعملها أكيد هعملها".