يسمح بوضع زينة.. شروط بطاقة الهوية الوطنية للنساء في السعودية

بدأت المملكة السعودية في تشريع قوانين جديدة لكل ما يتعلق بالنساء السعوديات، وآخرها هو شروط بطاقة الهوية الوطنية، وحددت لذلك 5 شروط بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة السعودية، تلك الشروط والمتمثلة في:

- لها خلفية بيضاء.

- الصورة دون نظارات أو عدسات.

- الصورة حديثة وملونة.

Advertisements

- يجب فيها تغطية شعر الرأس.

- السماح بوضع زينة خفيفة.

ويأتي ذلك بعدما عممت الأحوال المدنية السعودية، قرارا إلى الجهات المعنية، القاضي بإلزام السعوديات بالحصول على الهوية الوطنية، لتكون الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، وحددت كذلك حد أقصى شهر لإصدارها.

بداية عصر الحريات

وتعيش السعوديات عصرا جديدا من الحرية، بعدما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوما ملكيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد، وهي أولى القرارات الثورية التي أتت في صالح المرأة السعودية.

ومنذ هذا الحين شعرت النساء السعوديات بالانتصار والحريّة وهرعن للتسجيل في مراكز القيادة للحصول على رخصة.