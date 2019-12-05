ميلانيا ترامب توزع هدايا عيد الميلاد على تلاميذ لندن

حرصت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانا ترامب، على توزيع الهدايا على أطفال المدارس في شمال شرق لندن، أثناء حضورها مناسبة نظمتها مؤسسة جيش الخلاص، برفقة سوزان جونسون، زوجة السفير الأمريكي لدى بريطانيا.
واستقبل عشرات من أطفال المدارس الإنجليزية، زوجة الرئيس الأمريكي، بالأغاني، حيث قاموا بغناء "كل ما أريده في عيد الميلاد"، كما حرصت "ميلانا" على مساعدتهم في تزيين شجرة عيد الميلاد، وتنظيم أكاليل الزهور للاحتفالية، فيما كانت فرقة نحاسية تعزف في الخلفية، وفقًا لصحيفة "إيفيننج ستاندارد" المحلية.
فيما وصفت ماريا رشيد، وهي تلميذة التقت ميلانيا، بأنها "كانت ودودة.. كنت أعرف من هي بالفعل، لكنها كانت عذبة الحديث للغاية".
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