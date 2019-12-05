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الأحمر البوردو يداعب شفاهك هذا الشتاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع الأحمر البوردو على عرش ألوان أحمر الشفاه في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن البوردو هو درجة داكنة من اللون الأحمر، مشيرة إلى أنه يتمتع بطابع جريء ينطق بالأنوثة والإثارة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن أحمر الشفاه بلون البوردو يتناغم مع فستان مخملي للحصول على إطلالة فخمة في حفلات رأس السنة مثلا.

وينبغي مراعاة عدم وضع الكثير من الماسكارا تجنبا للمبالغة والتكلف من ناحية ولتسليط الأضواء على الشفاه من ناحية أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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