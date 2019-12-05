على أنغام "معاك قلبي".. محمد عبدالرحمن يحتفل بعيد زواجه: أحلى آية

شارك نجم "مسرح مصر"، الفنان محمد عبدالرحمن، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، احتفاله بعيد زواجه، وتهنئته لزوجته بمقطع فيديو يجمع صورهما.

ونشر "عبدالرحمن" مقطع فيديو لصوره مع زوجته على أنغام أغنية "معاك قلبي" للمطرب عمرو دياب، معلقًا عليه: "ربنا يخيلكي ليا يا أحلى زوجة في الدنيا مع بعض بقالنا سنتين ومكملين إن شاء الله لآخر العمر مع بعض".

وتابع نجم مسرح مصر مخاطبا زوجته: "ربنا يخليكي ليا إنتي وأولادنا يارب وميحرمنيش منك يا أحلى آية في الدنيا كلها، ربنا يخليلكوا كل الناس اللي بتحبوهم يارب ويفضلوا معاكوا وحواليكوا على طول".

وكان الفنان محمد عبدالرحمن، شارك في فيلم "لص بغداد" المنتظر عرضه في يناير المقبل، وهو من بطولة محمد إمام، وفتحى عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، وصلاح عبدالله.