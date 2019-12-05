فيديو.. كارول سماحة: "تعرضت للتحرش 5 مرات وأنا طفلة"

"أنا اتعرضت للتحرش 4 أو 5 مرات وأنا طفلة"، عبارة صادمة صرحت بها الفنانة والمطربة اللبنانية كارول سماحة، خلال حديثها بالمؤتمر الذي عرضه برنامج "ET" بالعربي، تحت عنوان "نساء على خط التحرش"، والذي أقيم في الأردن لدعم النساء المتعرضات للتحرش.

وتابعت المطربة اللبنانية: "أنا كتير تعرضت للتحرش، وعندي هاجس في حياتي، تعرضت كثير بعمر الـ5 و7 و9 سنين، وكتير مواقف خلصت حالي منها، بقول لبنتي كتير جسمك ملكك، لا تخلي حد يلمسك، حتى لو عمرها 4 سنوات بتفهم".

وعن الهجوم الذي تعرضت له، المطربة اللبنانية كارول سماحة، بسبب كلمة "للنساء" التي أدخلتها على النشيد الوطني للبنان، قالت: "اللي اعترضوا النساء.. زعلت أنه الرجال ما اعترضوا.. والرجال حبوا الفكرة".