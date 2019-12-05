استشاري يكشف أسباب تشوه العظام عند الأطفال

قال الدكتور رضا الهميمي استشارى جراحة العظام، إن هناك اختلافا كبيرا بين الكسور في عظام الأطفال عن الكسور عند الكبار، مؤكداً أهمية معالجة الطفل الذي تعرض لكسر عند أخصائي عظام أطفال.

وأضاف الهميمي، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مراكز النمو موجودة فقط عند الأطفال، وعند حدوث مشكلة في هذه المراكز يتوقف نمو العظمة ما يؤدي إلى حدوث تشوه، بالإضافة إلى وجود غشاء محيط بكل عظمة وعند تعرض الغشاء لمشكلة قد يؤثر على نمو العظمة.

وتابع الهميمي، أن هناك الكثير من التقنيات الحديثة في معالجة الكسور لا تقتصر على تركيب الشرائح والمسامير، بل من الممكن فتح فتحة صغيرة وإدخال سلك من خلالها لمعالجة الكسور.

وأشار استشاري العظام، إلى أن علاج الكسور يكون حالة طارئة، في عدة حالات إذا كان هناك ضغط على العصب أو الشريان أو عند وجود خلع في المفصل أو العظام ظاهرة، ففي هذه الحالة لابد من التوجه للعلاج فورا.