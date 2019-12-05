يسبب الاكتئاب وتساقط الشعر والإرهاق.. تحذيرات من نقص الحديد في الجسم

حذر الدكتور أحمد الخطيب، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، من نقص عنصر الحديد في جسم الإنسان، مشيرا إلى أنه عنصر غذائي مهم للجسم.

وأكد "الخطيب" أن نقص الحديد، يؤدي للعديد من المشاكل الجسمانية، مثل الشعور بالإرهاق الدائم والدوار، وشحوب الوجه، والصداع الذي ليس له سببا عضويا مباشرا، وكذلك تساقط الشعر، والعصبية المفرطة، والاكتئاب وعدم الشعور بالرضا، والأرق.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن هذا العنصر يدخل في كثير من الأطعمة، مثل اللحوم الحمراء والجرجير والفول والعدس والخضروات الداكنة، كالبقدونس والكرفس والشبت، والفواكه المجففة مثل المشمش والقراصيا والباذنجان الأسود.

ونصح الدكتور أحمد الخطيب، من يعانون نقص الحديد، عدم تناول الشاي والمشروبات الغازية بعد الطعام مباشرة، حتى يستفيد الجسم من الفيتامينات الموجودة في الطعام، بل يمكن تناولهم هذه المشروبات بعد الطعام بساعة على الأقل، مع ضرورة تناول كمية كبيرة من المياه عقب تناول مريض الأنيميا لكبسولات الحديد حتى يتم الاستفادة منها.