سيدة وزوجها يدشنان حملة لعلاج رامي جمال من البهاق: بنحبه ونفسنا نساعده

حبهما للمغني والملحن رامي جمال، ورسالتهما في محاربة مرض البهاق، دفعهما لتدشين مبادرة لتبني حالة الفنان، وسط محاولات مروة البطوطي وزوجها الدكتور شريف راشد إحدى شركات الأدوية في التواصل معه، لعلاجه من تلك البقع بيضاء متباينة الأحجام، التي تكسو كفيه، بدون مقابل مادي.

"بقالنا أسابيع بنحاول نوصل لرامي، بس تليفونه مقفول أو مبيردش".. تلك المحاولات الجادة تبذلها "البطوطي"، لعرض العلاج المجاني على الفنان الشاب، ودعمه نفسيا، راوية لـ"الوطن": "نفسنا نساعده، هدفي في الحياة إن أحاول ادعم اللي حوليا، ولو في إيدي حاجة أقدمها".

ترغب "مروة" في التأكيد على أهمية البُعد عن الضغوط النفسية، ما يُحجم من انتشار "البهاق" في جسد "رامي"، وتمكنه من التحسن سريعا، وتقديم المزيد من الأعمال الفنية المميزة.

وعن تفاصيل البرنامج العلاجي، يشرح"راشد"، أنه يتم تشخيص الحالة لمعرفة أسباب "البهاق"، الناتج عن توقف عمل الخلايا الصبغية التي تُنتج مادة "الميلانين"، والذي ينتشر غالبا في الكفين والوجه والعنق والفم، متابعا أن المطرب الشاب سيخضع لعلاج بمادة "كوموفلاج" الطبية، بالإضافة إلى بعض الأدوية الجلدية، لافتا إلى أن التعافي يستغرق فترة زمنية طويلة، ويحتاج إلى صبر لملاحظة النتائج.

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محاذير عدة، ينصح رئيس الشركة الطبية "جمال" بتجنبها، على رأسها منع استخدام مكياج لإخفاء العيوب، لاحتوائه على مواد حافظة وكميائية مضرة للبشرة، والذي أعلن الفنان الاعتماد عليها لإخفاء البقع البيضاء، خلال حديثه ما الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" منذ أيام على قناة "دي أم سي"، مستطردا أن بعض الحالات تتعافى تماما حال الحصول على العلاج الصحيح، مع الشعور بمحبة الآخرين، والرضا بقضاء الله، مختتما حديثه: "إحنا بنحب فن رامي جدا، وبنتمنى يفضل يملى الدنيا غُنا وبهجة".

رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق

رامي جمال كان أعلن إصابته بمرض البهاق، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو"، وسط دعم جمهوره وزملائه بالوسط الفني.