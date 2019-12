تيموثي شالاميت: محبوب الجماهير.. يأتي بعد ميغان ماركل في هذا الأمر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحظى الممثل الشاب تيموثي شالاميت بشعبية واسعة في هوليوود في السنوات الأخيرة؛ إذ استطاع أن يثبت نفسه كممثل صاعد ذي مستقبل باهر بظهوره في العديد من الإنتاجات الضخمة، والتي لاقت إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء.

وكان أول ظهور قوي له في سنة 2017، حيث لعب أدوارًا رئيسية في فيلمي "Call Me by Your Name" و "Bird Lady"، وحصل على ترشيحاتٍ لجائزة الأوسكار، وجائزة غولدن غلوب، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة البافتا لأفضل ممثل، وهو ثالث أصغر مرشحٍ لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، لذلك فقد أُطلق عليه لقب "ديكابريو القادم"، في إشارة إلى تنوع أدواره وبراعته في تقديم كل شخصية بإتقان.

وإلى جانب نجاحه في مسيرته المهنية، استطاع الممثل الشاب أن يخطف الأنظار أيضًا على السجاد الأحمر، فأصبحت إطلالاته من أكثر الإطلالات الرجالية تميزًا وأناقةً، وحسب قائمة شركة "Lyst" لأبرز المؤثرين في صناعة الموضة لهذه السنة، احتل شالاميت المرتبة الثانية مباشرة بعد دوقة ساسكس ميغان ماركل.

وحسب تقرير "Lyst"، ازدادت نسبة البحث عن قطع الهوديز الرجالية بشكل عام بنسبة 192% بعد أن ارتدى الممثل الشاب سترة هوديي قرمزية من لوي فيتون مطرزة بأكثر من 3,000 قطعة من بلورات سواروفسكي و 15,000 قطعة ترتر، في العرض الأول لفيلمه الجديد "The King" في لندن وذلك في شهر أكتوبر الماضي.

كما تألق تيموثي بالعديد من القطع من توقيع "حيدر أكرمان" هذا العام؛ ما أدى إلى ارتفاع اهتمام عشاق الموضة بأعمال المصمم.

والسؤال المطروح هو من المسؤول عن إطلالات النجم الشاب على السجاد الأحمر؟

في الواقع تيموثي هو من يختار ازياءه بنفسه وينسقها حسب ذوقه الخاص وانطلاقًا من خزانة ملابسه، عكس معظم المشاهير الذين يفضلون الاعتماد على ستايليست ومنسق إطلالات لتفادي الوقوع في فخ الإطلالات الفاشلة، لهذا يمكننا أن نرى مدى جرأة اختياراته كونه يتجنب البدلات التقليدية والكلاسيكية، ويفضل الطبعات والألوان المشرقة والتفاصيل اللامعة.

كما يميل الممثل الشاب إلى بعض العلامات التجارية عكس غيرها، خصوصًا العلامات الفرنسية مثل حيدر أكرمان، لوي فيتون، والعلامة البريطانية ألكسندر ماكوين، وغالبًا ما تصنع إطلالاته ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن اسمه لا يغيب عن قائمة أفضل الإطلالات في أي حدث.

ومع وجود بعض المشاريع الكبيرة في الأفق، ولا سيما فيلم "النساء الصغيرات" الذي سيتم طرحه في دور السينما بدءًا من يوم الكريسماس من هذا العام، نتوقع رؤية المزيد من الإطلالات الأنيقة للممثل الشاب على السجادة الحمراء.