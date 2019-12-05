طريقة ترتيب السفرة الأرضية والضيوف في 8 خطوات

لا تقل أهمية السفرة عن غيرها من ديكور المنزل، لذا من المهم أن تحافظي عليها مرتبة ضمن حدود الإتيكيت، ومن خلال مقالنا سنتعرف أكثر على اتيكيت ترتيب السفرة الصحيح والمناسب.

ترتيب السفرة الارضية

- لا بد وأن تنظفي الأرض قبل أن تضعي عليها أي شيء.

- إحرصي على فرش قطعة من النايلون المخصص للأكل، بحجم يتناسب مع عدد الأشخاص الذي سيتناولون الطعام، حتى لا يكون المكان ضيق.

- وزعي الأطباق بطريقة تكون قريبة من الأشخاص جميعهم.

طريقة ترتيب السفرة للضيوف

- غطي السفرة بشرشف نظيف يتناسب مع لون الديكور.

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- رتبي الشوك والملاعق والسكاكين على جوانب الأطباق، بحيب يكون الطبق في المنتصف.

- ضعي قطعة من المحارم على الصحن.

- ضعي كاسات الماء والعصير على الجهة اليمنى من الطبق.

- زيني السفرة بأي نوع من الأزهار.

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